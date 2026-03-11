(ARC) A REDAZIONI: 12/3 Scoccimarro a conf. stampa Ts mostra SCART

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Gentili Colleghi,
l’assessore alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile, Fabio Scoccimarro, interverr? alla conferenza stampa
di presentazione della mostra “SCART. Il lato bello e utile del
rifiuto”, che si terr? domani,
DOMANI, GIOVED? 12 MARZO
alle ore 10.30
a TRIESTE
Salone degli Incanti
Riva Nazario Sauro 1
Saranno presenti anche l’amministratore delegato di
AcegasApsAmga, Carlo Andriolo, il direttore marketing di
Herambiente e curatore della mostra, Maurizio Giani, e
l’assessore alle Politiche del territorio del Comune di Trieste,
Michele Babuder.
(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Gentili Colleghi,