TS 10/3/2026 MUSEO PETRARCHESCO PICCOLOMINEO: DA DOMANI, MERCOLEDÌ 11 A LUNEDÌ 23 MARZO RESTERÀ CHIUSO PER RIALLESTIMENTO

MUSEO PETRARCHESCO PICCOLOMINEO: DA DOMANI,
MERCOLEDÌ 11 A LUNEDÌ 23 MARZO RESTERÀ CHIUSO PER
RIALLESTIMENTO
La Direzione del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche del Comune di
Trieste informa che il Museo Petrarchesco Piccolomineo resterà
temporaneamente chiuso al pubblico da domani, mercoledì 11 a lunedì 23
marzo 2026 per consentire interventi di tinteggiatura degli spazi interni e
l’allestimento di una nuova esposizione.
L’intervento è finalizzato a garantire una più efficace valorizzazione del
patrimonio custodito, anche in vista della futura programmazione espositiva.
Il museo riaprirà regolarmente al pubblico a conclusione dei lavori
nella giornata di martedì 24 marzo.
