Presentazione del Volume “La basilica di San Dionigi a Milano. Archeologia, tradizione e storia”. 18 marzo 2026

“La basilica di San Dionigi a Milano.
** Archeologia, tradizione e storia”
18 marzo 2026
Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Azzurra in Palazzo Litta a Milano verrà presentato il volume La basilica di San Dionigi a Milano. Archeologia, tradizione e storia, a cura di Anna Maria Fedeli, con la collaborazione di Luigi Pedrini e Tommaso Quirino.
Il libro ripercorre la lunga e travagliata storia di questo monumento, scomparso definitivamente dal paesaggio milanese alla fine del Settecento, lasciando in eredità pochi disiecta membra e molti interrogativi sulla sua storia ultramillenaria.
Un articolato e multidisciplinare progetto di ricerca promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano ha permesso di riportarne finalmente in luce i resti e di verificarne l’origine paleocristiana.
I risultati delle ricerche archeologiche insieme alle numerose testimonianze conservate negli archivi e nelle chiese della città e della diocesi ambrosiana presentate nel volume forniscono gli elementi per ricostruire l’intricata vicenda storica di questa misteriosa chiesa.
Alla presentazione interverranno la Soprintendente Arch. Emanuela Carpani, la prof.ssa Silvia Lusuardi Siena, già docente di Archeologia medievale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e il prof. Marco Rossi, docente di Storia dell’Arte Medievale presso lo stesso Ateneo.
Ingresso libero.
18 marzo
ore 17.00
