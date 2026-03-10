(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 MT Academy, online la graduatoria degli ammessi
Il 17 marzo al via la prima edizione 2026
È online la graduatoria dei candidati ammessi alla prima edizione 2026 del percorso “AI & Cloud Architecting on AWS” della MT Academy. Le attività prenderanno avvio il 17 marzo 2026.
Il percorso è promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata guidato dall’Assessore Francesco Cupparo, con il coordinamento di Sviluppo Basilicata e in collaborazione con Amazon Web Services (AWS).
La nuova edizione dell’Academy dedicata al Cloud Architecting su piattaforma AWS e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale ha registrato un forte interesse: sono arrivate quasi 80 candidature, provenienti non solo dalla Basilicata ma anche da diverse regioni italiane e da percorsi formativi internazionali, con profili che hanno maturato esperienze universitarie o professionali anche all’estero. Un segnale chiaro di come Matera stia diventando un punto di riferimento per chi vuole intraprendere una carriera nel cloud computing e nelle tecnologie emergenti.
