CARABINIERI: SCOPERTO UN BUNKER SEGRETO IN UN’ABITAZIONE IN COSTRUZIONE IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Nota stampa del 10 marzo 2026
SCOPERTO UN BUNKER SEGRETO IN UN’ABITAZIONE IN COSTRUZIONE: IL RINVENIMENTO DURANTE UN’OPERAZIONE STRAORDINARIA DEI CARABINIERI
Un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. È quanto scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Bianco nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel Comune di San Luca (RC), nel cuore dell’entroterra aspromontano.
L’operazione, condotta con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, ha portato all’individuazione, all’interno di un’abitazione privata ancora in fase di costruzione, di un bunker completamente occultato. L’accesso era abilmente mimetizzato in una parete dell’immobile: una botola a scomparsa conduceva a un locale interrato di circa tre metri per tre, con un’altezza di circa tre metri, realizzato in cemento armato e strutturato in modo da renderne estremamente difficoltosa l’individuazione.
