(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Cabina regia Piano Mattei: Frassinetti, istruzione investimento cruciale per Paesi africani
“Oggi ho partecipato alla Cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa ed ho evidenziato l’importanza delle intese concluse dal Ministro Valditara con Etiopia, Egitto, Tunisia e Algeria e a breve anche con il Ghana. È stata promossa in questi Paesi la filiera professionale e tecnica del 4+2 che sta avendo successo e che favorisce l’occupazione. Inoltre, si è investito molto sulla qualità dell’insegnamento della lingua italiana in modo che gli studenti possano cogliere al meglio le opportunità sia di studio che di carriera. Con il Piano Mattei si rafforza in modo efficace la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo creando un ponte tra scuola, lavoro e imprese” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’istruzione e al merito, presente oggi alla riunione del Piano Mattei per l’Africa.
Roma, 10 marzo 2026
