(ARC) Energia: Scoccimarro, accordo con Ateneo Ts strategico sviluppo Fvg

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Trieste, 10 mar – “I temi energetici sono quanto mai attuali
anche per quanto sta accadendo a livello geopolitico su scala
internazionale. L’Amministrazione regionale ha deciso di essere
protagonista attiva, insieme a FVG Energia, della transizione
energetica, dotandosi di uno strumento pubblico capace di
trasformare le politiche in azioni concrete per le comunit?”.
Lo ha affermato l’assessore regionale alla difesa dell’Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro che questa
mattina ha preso parte alla presentazione della convenzione
quadro tra Universit? di Trieste e FVG Energia finalizzata a
sviluppare collaborazioni operative e progetti congiunti nel
campo dell’energia sostenibile.
“Nei prossimi anni vogliamo far crescere in modo significativo
FVG Energia, che rappresenta – ha ricordato Scoccimarro – il
nostro braccio operativo anche per la gestione delle grandi
derivazioni idroelettriche. In piena sintonia con la legge
approvata all’unanimit? dal Consiglio regionale nel 2019, con
questa strategia si vuole garantire che i proventi delle
concessioni restino sul territorio a supporto delle comunit?
locali, dei servizi pubblici e del turismo”.
“La nostra visione in Friuli Venezia Giulia guarda al futuro:
vogliamo raggiungere infatti i nostri obiettivi ambientali gi?
nel 2045, anticipando di cinque anni il Green Deal europeo – ha
sottolineato l’assessore -. Crediamo di poter compiere questo
passo nel modo pi? verde possibile, senza danneggiare il nostro
territorio. Per farlo, l’alleanza con l’Ateneo e con il Centro
interdipartimentale Giacomo Ciamician ? strategica per unire le
alte competenze scientifiche alle applicazioni tecnologiche”.
“Oltre allo studio e all’ottimizzazione dei sistemi esistenti –
ha aggiunto -, puntiamo anche con questo accordo alla
programmazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili in aree
marginali del territorio regionale, andando a riqualificare spazi
complessi come discariche, aree militari e industriali dismesse.
FVG Energia interverr? proprio in quelle zone dove c’? meno
convenienza di mercato, unendo innovazione tecnologica,
sostenibilit? e sviluppo locale”.
Per l’esponente della Giunta Fedriga quella energetica ?
soprattutto una sfida di carattere sociale.
“La transizione energetica non pu? e non deve essere calata
dall’alto, ma deve essere un percorso ampiamente condiviso e
partecipato – ha ricordato -. Per questo le Comunit? energetiche
rinnovabili (Cer) che stiamo progettando in sinergia con gli enti
territoriali e le istituzioni accademiche, puntano proprio a
favorire una nuova cultura dell’energia. Vogliamo sostenere
concretamente le imprese, le famiglie e gli enti locali,
garantendo protezione e massima autonomia a tutti”.
“Con questa convenzione poniamo fondamenta solide per una
partnership di lunghissimo termine. ? strategico – ha concluso
Scoccimarro – che l’Universit? sia costantemente impegnata nel
trasferimento delle ricerche scientifiche a favore dello sviluppo
concreto della nostra comunit? e del benessere dei cittadini del
Friuli Venezia Giulia”.
Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, la rettrice
dell’Universit? di Trieste Donata Vianelli, il presidente di FVG
Energia Franco Baritussio e il direttore generale della societ?
per azioni interamente partecipata dalla Regione Piero Mauro
Zanin.
