Mon 09 March 2026 [Regione Lazio]
REFERENDUM: ROCCA, ALLIBITO DA AFFERMAZIONI DEL SINDACO GUALTIERI. PRONTO AD UN CONFRONTO SERIO
Roma, 9 marzo 2026 – «Le dichiarazioni del Sindaco Gualtieri sul referendum mi lasciano allibito. A suo dire i valori costituzionali sarebbero violati e la maggioranza, attraverso questa riforma, vorrebbe prendere pieni poteri. Nulla di più falso, basta leggere il testo della riforma. Il referendum, peraltro, è un esercizio democratico che garantisce esattamente il contrario. Ritengo accadrà, appunto, esattamente il contrario rispetto a quanto prefigurato da Gualtieri: tante persone di sinistra voteranno convintamente sì. Se il sindaco vuole sono pronto a confrontarmi pubblicamente su questo tema. Trovo grave quanto dichiarato, perché mentre da un lato afferma che non bisogna politicizzare il referendum, dall’altro evita il confronto tecnico utilizzando un linguaggio inappropriato e quasi da osteria, definendo il referendum una “riforma assurda demenziale, molto pericolosa e ingannevole”. Cosi’, oltre ad offendere illustri costituzionalisti e tanti esponenti della sinistra che già si sono schierati per il sì, alimenta una retorica divisiva e di odio, anzichè un confronto onesto sulle ragioni del voto».
Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
