Dalle Olimpiadi alle Paralimpiadi, leggine di più su Bnews

Mauro Perrone, tecnico amministrativo dell’Ufficio Orientamento del nostro ateneo ha portato la fiamma paralimpica per le vie di PadovaDal Master in Management dello sport alle Olimpiadi di Milano-Cortina
Tre studenti si sono diplomati al MASPES lo scorso novembre e sono stati coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici. A Bnews raccontano la loro esperienzaIl ghiaccio, re delle Olimpiadi Milano-Cortina
Il ghiaccio per una pista di pattinaggio o di curling è sempre uguale? A questa e altre curiosità risponde lo scienziato dei materiali Carlo AntoniniOlimpiadi di Milano-Cortina, la docente tedofora per i diritti dei giovani e dei disabiliElena Maria Fossati, docente per il laboratorio “Lavoro su di sé” per il corso di laurea in Servizio sociale, ha portato la fiamma olimpica per le vie di DesioOltre le Olimpiadi: i cambiamenti climatici e il futuro degli sport invernali
Come cambieranno le condizioni in cui si praticano gli sport invernali secondo il nivologo Claudio ArtoniMilano-Cortina 2026, l’impatto economico dei grandi eventi sportivi sul territorio
