Close Menu
Trending
lunedì 9 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Lombardia

Dalle Olimpiadi alle Paralimpiadi, leggine di più su Bnews

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Marzo 2026

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca quiNewsletter dell’Università di Milano-BicoccaN° 2 | Marzo 2026Paralimpiadi di Milano-Cortina, il tedoforo che orienta le matricole e diffonde la boccia in Italia
Mauro Perrone, tecnico amministrativo dell’Ufficio Orientamento del nostro ateneo ha portato la fiamma paralimpica per le vie di PadovaDal Master in Management dello sport alle Olimpiadi di Milano-Cortina
Tre studenti si sono diplomati al MASPES lo scorso novembre e sono stati coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici. A Bnews raccontano la loro esperienzaIl ghiaccio, re delle Olimpiadi Milano-Cortina
Il ghiaccio per una pista di pattinaggio o di curling è sempre uguale? A questa e altre curiosità risponde lo scienziato dei materiali Carlo AntoniniOlimpiadi di Milano-Cortina, la docente tedofora per i diritti dei giovani e dei disabiliElena Maria Fossati, docente per il laboratorio “Lavoro su di sé” per il corso di laurea in Servizio sociale, ha portato la fiamma olimpica per le vie di DesioOltre le Olimpiadi: i cambiamenti climatici e il futuro degli sport invernali
Come cambieranno le condizioni in cui si praticano gli sport invernali secondo il nivologo Claudio ArtoniMilano-Cortina 2026, l’impatto economico dei grandi eventi sportivi sul territorio
Tra sviluppo economico, trasformazioni urbane e impatto sociale: una riflessione interdisciplinare con esperti del nostro ateneo – prima parte di tre approfondimentiSeguici
Registrazione al Tribunale di Milano numero 212 del 6/6/2014
© Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, Italy 
 
.
Università di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, Milano, 20126 (MI) IT

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl