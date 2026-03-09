(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 CARBURANTI, APPENDINO (M5S): BASTA ALIBI, URSO PORTI IN CDM INTERVENTO SU ACCISE
Roma, 9 mar. – “Il Ministro Urso si risparmi la fatica di queste sceneggiate: cabine di regia d’urgenza, convocazioni di Mister Prezzi e comunicati stampa utili solo a scaricare le responsabilità e a costruirsi l’alibi della speculazione. Domani mattina in Commissione, al Question Time, dovrà rispondere direttamente a noi. Lasci a casa la narrazione del colpevole e faccia l’unica cosa che serve: ci dica che nel Consiglio dei Ministri di domani pomeriggio sbloccheranno immediatamente l’accisa mobile per dare un minimo di ossigeno agli italiani. E poi si metta al lavoro, perché noi pretendiamo il taglio strutturale delle accise. E se non avesse fatto una giravolta di 360° lo pretenderebbe anche la sua Presidente del Consiglio, visto che lo prometteva con i suoi video acchiappalike alla pompa di benzina”. Così in una nota la deputata M5s Chiara Appendino.
