lunedì 9 Marzo 2026
AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 10 MARZO

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Marzo 2026

PRESIDENTE
📌 9.30 ora locale Londra – Incontro con lo Speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle
📌10.40 ora locale Londra, Olympia Exhibition center – inaugurazione del padiglione italiano della London Book Fair 2026

AULA
📌 11 – Interrogazioni
Dalle 14 – Relazione Giunta autorizzazioni su domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Romano
•⁠ ⁠ddl costituzionale Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol
•⁠ ⁠mozioni su liste d’attesa Ssn,
•⁠ ⁠proposte di legge Giornata riciclo carta
•⁠ ⁠prevenzione manipolazioni campagne elettorali.

COMMISSIONI
📌10.30_Orlandi_Audizioni
📌11_David Rossi_Audizione a testimonianza di Francesco Giusti
📌11_Condizioni di lavoro_Audizioni
📌11_Covid_Rappresentanti INAIL
📌11_Moby Prince_Audizione di Gianluigi Spartano
📌11.15_Ambiente_Audizioni su effetti eventi meteo di gennaio (Calabria, Sardegna, Niscemi)
📌12_Difesa e Affari sociali_Audizioni in tema di sanità militare
📌12_Antimafia_Audizione di John Lucas, procuratore generale dei Paesi Bassi
📌Dopo le 12.30_Cultura_Disposizioni in materia di cinema, audizioni
📌13_Affari esteri_Audizione di rappresentanti di Emergency sulla situazione umanitaria in Ucraina
📌13_Trasporti_Polizia locale di Milano, Napoli e Torino su TPL non di linea
📌13_Infanzia_Audizioni su disabilità fisica e psichica dei minori
📌13_Rischio idrogeologico_ Audizione di Claudia Pecoraro, Assessore Regione Campania
📌13.30_Lavoro_Servizio di sorveglianza antincendio e primo soccorso Traforo del Monte Bianco: audizioni
📌15.30_Copasir_Audizione del Ministro dell’Interno Piantedosi

EVENTI
📌 10 – Sala della Regina– L’ottantennale della Giostra della Quintana di Foligno. Partecipa il segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌10.30 – Sala del Refettorio– Eu-Us Tech Agenda 2030. Partecipa il vicepresidente della Camera, Mulè. Diretta webtv
📌 11 – Sala della Lupa– Marco Biagi, giuslavorista cattolico. Messaggio del Presidente Fontana. Diretta webtv
📌 15 – Sala della Regina– Sovranità digitale. Italia ed Europa a prova di futuro (Agendadigitale.eu)
📌15.30 – Sala Matteotti – Riforma dei porti: un cambio di prospettiva? Partecipa il segretario di Presidenza, Traversi. Diretta webtv
📌17 – Aula dei Gruppi parlamentari – Proiezione del docufilm “Operazione batiscafo Trieste”. Messaggio del vicepresidente della Camera, Mulè. Interventi introduttivi in diretta webtv

CONFERENZE STAMPA
📌10 – Il rientro dei fratelli. Luciano Ciocchetti
📌11.30 – Conferenza stampa referendum Si. Federico Mollicone
📌13 – Il caso di Sissy Trovato Mazza: la verità mancata. Stefania Ascari
📌14.30 – Caso Dardanelli: dopo quasi 10 anni ancora mistero sulla morte del carabiniere Fausto Dardanelli. Antonio Ferrara
📌16 – Premio sirene. Annarita Patriarca
📌17.30 – Presentazione libro “Cenere di me” di Marialaura De Vitis. Gianluca Vinci
📌19 – Presentazione libro “Dominati dagli algoritmi in un paese in affitto”. Gerolamo Cangiano

