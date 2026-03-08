Close Menu
ROCCASECCA, UN NUOVO CAMPO DI CALCIO: INAUGURATO IL LINO BATTISTA

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2026

(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 *ROCCASECCA, UN NUOVO CAMPO DI CALCIO: INAUGURATO IL LINO BATTISTA*
*Il Sindaco Sacco: “Lo mettiamo a disposizione della città proprio in
occasione degli ottant’anni di attività della società sportiva. E non
finisce qui: a breve campo numero due e pista di atletica”*
Un campo sportivo nuovo, moderno, di ultima generazione, in erba sintetica.
E’ quello messo a disposizione della città di Roccasecca dalla locale
amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sacco.
Si è tenuto oggi, presso l’impianto di via Scalpello, il taglio del nastro
del nuovo campo da calcio “Lino Battista”, alla presenza del sindaco
Giuseppe Sacco e di tutta l’amministrazione comunale di Roccasecca.
Presente tutta la società sportiva dell’Asd Roccasecca. Dalla prima squadra
che milita nel campionato di Eccellenza a tutto il nutrito settore
giovanile.
A impartire la benedizione al nuovo Lino Battista il diacono Pio Munno, già
giocatore della locale squadra,
“Oggi è una giornata importante per Roccasecca – ha detto il sindaco
Giuseppe Sacco – avevamo preso l’impegno di migliorare tutta
l’impiantistica sportiva della città, anche come volano di sviluppo e di
attrazione da affiancare alla già importante offerta turistica. Mi pare che
stiamo procedendo come nelle intenzioni”.
“Tagliamo il nastro del campo centrale, bellissimo e nuovissimo, ma già
siamo proiettati sul campo numero due: anche quello sarà sistemato a breve.
Così come vanno evidenziati i lavori sulle tribune e sugli spogliatoi”.
“Sta nascendo qualcosa di importante qui in via Scalpello – ha concluso
Sacco – non solo il calcio, ma ci sono due piscine, una coperta una
scoperta. E poi c’è il grande sogno della pista di atletica che, passo dopo
passo, sta diventando realtà. Quando si parla di politiche giovanili
attraverso lo sport, possiamo dire che a Roccasecca ci abbiamo creduto e i
risultati si vedono”.
“Consegniamo alla città e alla squadra dell’Asd Roccasecca un impianto
adatto a festeggiare nel migliore dei modi gli ottant’anni della società e
la grande tradizione calcistica della nostra città. Custodiamolo nel
migliore dei modi: appartiene a tutti”.

