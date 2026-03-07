(AGENPARL) – Sat 07 March 2026 REFERENDUM, RICCIARDI ( M5S): SU REFERENDUM CAPIRE A CHI DARE IN MANO LA GIUSTIZIA
“Il tema è: volete una giustizia come quella di Roberto Scarpinato, di Federico Cafiero De Raho, di Nicola Gratteri o una giustizia come quella di Daniela Santanchè, del Ministro Nordio che quando parla di corruzione parla di modestissime mazzette come se fossero tollerabili? Questa è la domanda – dichiara Riccardo Ricciardi il capogruppo M5S alla Camera a margine della giornata di mobilitazione territoriale informativa tenuta a Napoli dal Movimento 5 Stelle per ribadire le ragioni del NO al prossimo Referendum del 22-23 marzo. Capite che secondo Gasparri Il conflitto di interesse c’è l’hanno Scarpinato e de Raho perché hanno combattuto la mafia? È questa la loro logica e non possono andare in commissione antimafia e non ce la hanno con Crosetto che invece è stato un lobbista delle armi per anni. Il problema è capire chi si vuole alla riforma della giustizia, chi deve mettere mano alla giustizia”.
Così il capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi.
