Close Menu
Trending
sabato 7 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Medio Oriente

Cittadini di 41 Paesi evacuati dall’Iran attraverso l’Armenia durante la crisi regionale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2026

Cittadini di 41 Paesi sono stati evacuati dal territorio dell’Iran attraverso il confine con l’Armenia dall’inizio della recente crisi nella regione. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri armeno.

La portavoce del ministero, Ani Badalyan, ha dichiarato in un messaggio pubblicato sui social media che tra il 28 febbraio e il 6 marzo cittadini provenienti da decine di Paesi hanno lasciato l’Iran passando attraverso il territorio armeno. Tra questi figurano anche cittadini della Russia.

Secondo le informazioni diffuse, le persone evacuate hanno attraversato il confine tramite il checkpoint di Agarak Border Checkpoint, situato lungo la frontiera tra Armenia e Iran. Tuttavia, Badalyan non ha fornito il numero totale delle persone che hanno attraversato il confine durante il periodo indicato.

In precedenza, l’ambasciata russa in Armenia aveva comunicato che, al 3 marzo, almeno 31 cittadini russi erano riusciti a rientrare nel proprio Paese dopo aver lasciato l’Iran passando attraverso l’Armenia.

Le evacuazioni sono avvenute nel contesto di una forte escalation militare iniziata il 28 febbraio, quando gli Stati Uniti e Israele hanno avviato operazioni militari contro l’Iran colpendo diverse città, tra cui la capitale Teheran.

In risposta agli attacchi, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato operazioni di rappresaglia contro obiettivi israeliani e installazioni statunitensi nella regione, contribuendo ad aggravare la situazione di sicurezza nel Medio Oriente.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl