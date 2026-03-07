Cittadini di 41 Paesi evacuati dall’Iran attraverso l’Armenia durante la crisi regionale

Cittadini di 41 Paesi sono stati evacuati dal territorio dell’Iran attraverso il confine con l’Armenia dall’inizio della recente crisi nella regione. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri armeno.
La portavoce del ministero, Ani Badalyan, ha dichiarato in un messaggio pubblicato sui social media che tra il 28 febbraio e il 6 marzo cittadini provenienti da decine di Paesi hanno lasciato l’Iran passando attraverso il territorio armeno. Tra questi figurano anche cittadini della Russia.
Secondo le informazioni diffuse, le persone evacuate hanno attraversato il confine tramite il checkpoint di Agarak Border Checkpoint, situato lungo la frontiera tra Armenia e Iran. Tuttavia, Badalyan non ha fornito il numero totale delle persone che hanno attraversato il confine durante il periodo indicato.
In precedenza, l’ambasciata russa in Armenia aveva comunicato che, al 3 marzo, almeno 31 cittadini russi erano riusciti a rientrare nel proprio Paese dopo aver lasciato l’Iran passando attraverso l’Armenia.
Le evacuazioni sono avvenute nel contesto di una forte escalation militare iniziata il 28 febbraio, quando gli Stati Uniti e Israele hanno avviato operazioni militari contro l’Iran colpendo diverse città, tra cui la capitale Teheran.
In risposta agli attacchi, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato operazioni di rappresaglia contro obiettivi israeliani e installazioni statunitensi nella regione, contribuendo ad aggravare la situazione di sicurezza nel Medio Oriente.