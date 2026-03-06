Close Menu
sabato 7 Marzo 2026
PATUANELLI (M5S): GOVERNO PROVINCIALE E AUTOREFERENZIALE NON ALL’ALTEZZA DEL MOMENTO

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026

“Secondo fonti citate da CNN, la Cina starebbe valutando assistenza finanziaria e militare all’Iran, mentre la Russia fornirebbe già informazioni sui movimenti delle forze americane. Significa una sola cosa: il conflitto rischia di trasformarsi in uno scontro tra grandi potenze.
Pechino non permetterà mai che lo Stretto di Hormuz finisca sotto totale controllo occidentale. Da lì passa una quota enorme del petrolio che alimenta la sua economia. Non a caso, mentre annuncia un gigantesco piano di stimolo economico, la Cina si muove per proteggere le proprie rotte energetiche.
Questa è la partita geopolitica che si sta giocando.
Un Paese normale discuterebbe di questo, delle conseguenze per l’Europa, dell’impatto sull’energia e sulla sicurezza.
Invece la Presidente del Consiglio oggi posta una lunga riflessione sulla “famiglia nel bosco”, fondamentalmente – permettetemi la franchezza – per attaccare la magistratura. Va bene tutto, certamente è una tematica sensibile. Ma stiamo parlando di un Governo che viene in Parlamento a leggere male le rassegne stampa provando a sbeffeggiare le opposizioni con sorrisini e battutine sarcastiche che non fanno ridere nessuno.
Il mondo rischia di entrare in una fase pericolosissima di confronto tra grandi potenze. E mentre le capitali discutono di guerra, energia e sicurezza globale, l’Italia è guidata da una classe dirigente distratta, provinciale e autoreferenziale, totalmente fuori scala rispetto alla gravità del momento. Non è solo imbarazzante. È pericoloso”.
Lo scrive sui social il vicepresidente M5S Stefano Patuanelli.
