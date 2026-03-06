Close Menu
Comunicato Stampa_PRIMA PORTA_TORQUATI – CHIRIZZI(MUN.XV): “DA LUNEDI’ AL VIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA”

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026

(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 *PRIMA PORTA_TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “DA LUNEDI’ AL VIA LAVORI
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAXA RUBRA”*
“Sarà avviata nella giornata di lunedì 9 marzo la cantierizzazione per i
lavori di riqualificazione di Piazza Saxa Rubra a Prima Porta.
Approvati nell’ambito del Programma Giubileo 2025 tra gli interventi di
riqualificazione dei sagrati delle Chiese di periferia, i lavori
riguarderanno la riqualificazione della piazza antistante la Chiesa dei
Santi Urbani e Lorenzo, con il rifacimento delle pavimentazioni,
l’allargamento e la realizzazione di nuovi marciapiedi, degli arredi urbani
e del verde. Gli interventi riguarderanno anche la realizzazione del nuovo
capolinea degli autobus, la creazione di nuovi parcheggi per auto e moto,
l’installazione di dissuasori per la messa in sicurezza dei percorsi
pedonali e la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle
barriere architettoniche e all’installazione di percorsi tattili per
ipovedenti.
Suddiviso in cinque fasi, il cantiere avrà inizio con il rifacimento e
l’allargamento dell’aiuola spartitraffico e del marciapiede sul lato nord
di Piazza Saxa Rubra. Contestualmente saranno realizzati il nuovo capolinea
e i nuovi punti di sosta per auto e moto. Si procederà poi con
l’allargamento del marciapiedi fronte sagrato, lato sud della piazza.
Seguirà il rifacimento dell’altro marciapiede, fronte banca, con
l’ampliamento della rotatoria centrale. Nelle ultime due fasi del cantiere
saranno realizzati i marciapiedi sul lato sud e sul lato nord di via della
Villa di Livia e, in conclusione, si procederà con il completo rifacimento
della pavimentazione dell’intera piazza, lavoro svolto in orario notturno
per limitare le criticità sulla viabilità. Per tutte le altre fasi è
previsto il solo restringimento di carreggiata o, dove necessario, il senso
unico alternato regolato da semaforo. Salvo imprevisti, tutti i lavori si
concluderanno entro i primi di agosto.
Ringraziamo l’ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica con l’Assessorato e il Dipartimento

