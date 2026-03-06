Automotive, lavoro e AI: il rischio della “discriminazione artificiale” tra stereotipi e pregiudizi

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026

Milano, 6 marzo 2026  Lintelligenza artificiale è già parte della nostra

quotidianità. Quasi il 70% degli italiani over 55 la utilizza per informarsi

e approfondire, mentre il 50% dei laureati la usa per migliorare performance

lavorative e di studio. Cresce in modo significativo anche limpiego da

parte delle aziende. Numeri che raccontano una trasformazione in atto, ma

cosa accade quando algoritmi, dati e modelli decisionali incorporano, e

amplificano, stereotipi e bias? Emerge la necessità per le imprese di

integrare obiettivi di equità e inclusione nei processi decisionali, facendo

della tecnologia unoccasione per mettere al centro le persone.

Sono questi i principali dati e spunti emersi nel corso della quinta

edizione del Pink Mobility Day, levento promosso a Milano da LabSumo, con

la partecipazione dellAssociazione di fleet e mobility manager Best

Mobility e di Bt Lounge, il Laboratorio di travel manager delle più

importanti aziende nazionali e multinazionali attive in Italia, e il

patrocinio di ANIASA, GBTA Italia, UNRAE e Valore D.

Ledizione 2026 è stata dedicata al tema della discriminazione

artificiale: il rischio che ladozione crescente dellAI nei luoghi di

lavoro possa replicare o accentuare disuguaglianze già esistenti. Tre talk

hanno approfondito limpatto dellintelligenza artificiale sulla

rappresentazione del lavoro, sui processi di selezione e sulle attività

quotidiane in azienda, analizzando come nascono i bias e quali strumenti

possono prevenirli prima che diventino prassi consolidata.

I lavori sono stati introdotti dallintervento di Raffaella Tavazza, vice

Presidente ANIASA che ha evidenziato come: Ladozione sempre più diffusa

dellAI sta indubbiamente ridefinendo i processi decisionali nelle aziende,

ma porta con sé un rischio concreto: quello di incorporare e amplificare

bias già presenti nei dati e nelle organizzazioni. Per questo è fondamentale

sviluppare modelli trasparenti, basati su informazioni consapevoli, guidati

da leadership che sappiano orientare la tecnologia verso equità e

inclusione. In un settore come lautomotive, storicamente sbilanciato nella

rappresentanza, questo tema è ancora più urgente. Negli ultimi anni abbiamo

però visto segnali positivi: la presenza femminile nei ruoli apicali sta

crescendo e la mia nomina come Vice Presidente ANIASA, prima donna nel

Consiglio Generale, va proprio in questa direzione. È la prova che il

cambiamento è possibile, a patto che continuiamo a governare linnovazione

con responsabilità e visione..

Nataliia Roskladka, Ricercatrice Senior dellOsservatorio Artificial

Intelligence del Politecnico di Milano ha poi illustrato i principali

risultati di un’analisi sulle adozioni dellAI nelle grandi, medie e piccole

imprese italiane, da cui è emerso un quadro dinamico, con una crescente

maturità tecnologica: Lintelligenza artificiale sta trasformando il modo

di lavorare nelle imprese italiane. I dati mostrano un forte interesse verso

lAI generativa come leva di innovazione e produttività, ma è importante

guardare oltre le promesse di tempo risparmiato. Secondo diversi studi,

lAI non necessariamente riduce il carico di lavoro: al contrario, tende a

intensificarlo, spingendo i lavoratori a fare di più, in più ambiti e spesso

per più tempo, senza ridurre davvero lo sforzo complessivo. Questo ci invita

a riflettere non solo sulle tecnologie in sé, ma su come vengono integrate

nei processi e nelle culture aziendali: lobiettivo non dovrebbe essere solo

aumentare la produttività, ma anche capire come gestire responsabilmente il

lavoro che ne deriva, per evitare carichi insostenibili e promuovere un uso

dellAI che sia efficace e sostenibile.

Secondo i dati presentati dallOsservatorio AI del Politecnico di Milano, il

71% delle grandi imprese in Italia ha avviato almeno una sperimentazione in

AI. Per quanto riguarda invece ladozione degli strumenti di genAI, il 53%

delle grandi e grandissime aziende ha acquistato licenze di questi strumenti

per la produttività personale, dato che posiziona il Bel Paese su

percentuali di adozione superiori a Francia (42%), Germania (43%) e Regno

Unito (45%).

Sullimpatto delle tecnologie e dellAI sulla qualità della vita e sulla

condizione lavorativa si è soffermato Ivano Montrone, Community Manager di

Valore D: I dati dellOsservatorio D di Valore D sul benessere tecnologico

ci dicono che l84% degli italiani considera lo sviluppo tecnologico un

fattore che semplifica la vita e migliora laccesso a informazioni e

servizi, con una percezione condivisa da tutte le generazioni. Lutilizzo

dellintelligenza artificiale è ormai trasversale: quasi il 70% degli over

55 la usa per informarsi e approfondire, mentre il 50% dei laureati la

impiega per potenziare performance lavorative e di studio. Accanto alle

opportunità, emergono però limiti legati a bias, stereotipi, etica e

trasparenza. Per questo crediamo che lAI non sia uno strumento neutro o

pronto alluso, ma una leva di trasformazione culturale e di governance:

per diventare davvero AI-driven, le imprese devono integrare obiettivi di

equità e inclusione nei processi decisionali, facendo della tecnologia

unoccasione per mettere al centro le persone.

Dal confronto tra manager, imprenditrici ed esperte è emerso un messaggio

chiaro: lAI sta entrando in profondità nei processi aziendali  dalla

comunicazione alla selezione del personale, fino alle scelte organizzative 

e non è neutra; impara dai dati e, se i dati riflettono squilibri, può

riprodurli o amplificarli, con conseguenze concrete su valutazioni,

opportunità e percorsi di carriera.

La sfida, oggi, non è solo adottare nuove tecnologie, ma governarle con

responsabilità. Perché linnovazione sia davvero progresso, deve essere

inclusiva.

Levento si è svolto con il supporto di Atflow, Athlon, Car Clinic, Fratelli

Giacomel, Gattinoni Business Travel, LKQ Rhiag, Stellantis Fleet & Business

Solutions, Wayla e WPlanet.