Close Menu
Trending
lunedì 5 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Tusk avverte: l’Europa rischia il collasso se smette di riarmarsi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2026

L’Europa rischia di non essere più presa sul serio sul piano internazionale se diventa debole e divisa. È l’allarme lanciato dal primo ministro polacco Donald Tusk, che ha invitato i Paesi europei a rafforzare la propria unità e a proseguire con decisione nel percorso di riarmo per garantire sicurezza e credibilità geopolitica.

“Nessuno prenderà sul serio un’Europa debole e divisa: né nemica né alleata. È già chiaro ora”, ha scritto Tusk in un messaggio pubblicato su X. “Dobbiamo finalmente credere nelle nostre forze, dobbiamo continuare ad armarci, dobbiamo restare uniti come mai prima. Uno per tutti, tutti per uno. Altrimenti, siamo finiti”.

Le dichiarazioni del premier polacco arrivano in un contesto internazionale segnato da forti tensioni. Tusk ha collegato le sue parole al recente attacco degli Stati Uniti al Venezuela e alle affermazioni del presidente statunitense Donald Trump riguardo a possibili rivendicazioni territoriali di Washington sulla Groenlandia, territorio che fa parte del Regno di Danimarca. Secondo il primo ministro, questi sviluppi dimostrano come l’ordine globale stia diventando sempre più instabile e come l’Europa debba essere pronta a difendere i propri interessi e la propria sovranità.

Per Tusk, il rischio non è solo quello di subire pressioni esterne, ma anche di perdere credibilità agli occhi degli stessi alleati. Un’Europa frammentata e militarmente debole, ha sottolineato, non sarebbe in grado di esercitare un ruolo autonomo né di influenzare le decisioni strategiche a livello globale.

L’appello del primo ministro polacco si inserisce nel più ampio dibattito europeo sulla sicurezza e sulla difesa comune, riacceso dalle recenti crisi internazionali. Secondo Tusk, solo un’Europa più coesa, consapevole delle proprie capacità e determinata a rafforzarle potrà evitare il rischio di marginalizzazione e garantire stabilità al continente.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl