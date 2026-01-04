Sul palco del Teatro Nuovo “La corrida della Valle d’Itria” – lunedì 5 gennaio – Beppe Convertini, Arianna Tagliente e tanti ospiti

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 [image: image.png]
*COMUNICATO STAMPA*
* SUL PALCO DEL TEATRO NUOVO “LA CORRIDA DELLA VALLE D’ITRIA” **CON BEPPE
CONVERTINI, ARIANNA TAGLIENTE E TANTI OSPITI*
*Lunedì 5 gennaio – sipario alle 21.00 – Organizzazione “Rebeat Music Lab”*
Una serata all’insegna del divertimento aspettando l’Epifania. Sul palco
del Teatro Nuovo approda *“La Corrida della Valle d’Itria”*, manifestazione
di spettacolo e intrattenimento *in scena lunedì 5 gennaio alle 21.00.*
Un *evento, organizzato dall’associazione culturale “Rebeat Music Lab” di
Martina Franca*, con la direzione organizzativa di Giuseppe Ruggieri e
tecnica di Luca Stasi, che si ispira allo storico format televisivo “La
Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, uno dei programmi più longevi e
seguiti della televisione italiana, che nel corso dei decenni ha
attraversato diverse epoche della storia televisiva nazionale sotto la
conduzione di figure di primo piano quali Corrado, Gerry Scotti e Amadeus,
affermandosi come punto di riferimento dell’intrattenimento popolare.
Alla conduzione della serata la coppia formata da *Beppe Convertini e
Arianna Tagliente*, professionisti della comunicazione e dello spettacolo,
chiamati a garantire un’impostazione equilibrata e coinvolgente, nel
rispetto dello spirito originale della manifestazione. Il programma prevede
la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama televisivo e teatrale
nazionale: *Domenico Vaccaro*, noto al grande pubblico per la sua
partecipazione alla trasmissione Rai Dalla strada al palco; *Christian
Carapezza*, illusionista e performer con numerose esperienze in ambito
televisivo e teatrale; *Martino Meuli*, conosciuto per il ruolo
dell’“Agente Segreto” nel programma Mediaset “Avanti un altro!”; *Boccasile
& Maretti*, duo comico storico dell’emittente Telenorba, espressione della
tradizione comica regionale.
Ad animare lo spettacolo saranno le esibizioni di oltre dieci concorrenti
amatoriali, selezionati per dare spazio a diverse forme di espressione
artistica. La manifestazione sarà arricchita da ulteriori momenti di
intrattenimento e interventi artistici, nel rispetto della vocazione
popolare dell’evento.
“*La realizzazione de “La Corrida della Valle d’Itria” rappresenta per la
nostra associazione un importante risultato organizzativo e culturale* –
evidenzia la *presidente dell’associazione Rebeat Music Lab, Silvia
Storelli* – *Abbiamo scelto di promuovere questo evento come espressione
