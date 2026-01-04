Close Menu
Trending
domenica 4 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Sul palco del Teatro Nuovo “La corrida della Valle d’Itria” – lunedì 5 gennaio – Beppe Convertini, Arianna Tagliente e tanti ospiti

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 [image: image.png]
*COMUNICATO STAMPA*
* SUL PALCO DEL TEATRO NUOVO “LA CORRIDA DELLA VALLE D’ITRIA” **CON BEPPE
CONVERTINI, ARIANNA TAGLIENTE E TANTI OSPITI*
*Lunedì 5 gennaio – sipario alle 21.00 – Organizzazione “Rebeat Music Lab”*
Una serata all’insegna del divertimento aspettando l’Epifania. Sul palco
del Teatro Nuovo approda *“La Corrida della Valle d’Itria”*, manifestazione
di spettacolo e intrattenimento *in scena lunedì 5 gennaio alle 21.00.*
Un *evento, organizzato dall’associazione culturale “Rebeat Music Lab” di
Martina Franca*, con la direzione organizzativa di Giuseppe Ruggieri e
tecnica di Luca Stasi, che si ispira allo storico format televisivo “La
Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, uno dei programmi più longevi e
seguiti della televisione italiana, che nel corso dei decenni ha
attraversato diverse epoche della storia televisiva nazionale sotto la
conduzione di figure di primo piano quali Corrado, Gerry Scotti e Amadeus,
affermandosi come punto di riferimento dell’intrattenimento popolare.
Alla conduzione della serata la coppia formata da *Beppe Convertini e
Arianna Tagliente*, professionisti della comunicazione e dello spettacolo,
chiamati a garantire un’impostazione equilibrata e coinvolgente, nel
rispetto dello spirito originale della manifestazione. Il programma prevede
la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama televisivo e teatrale
nazionale: *Domenico Vaccaro*, noto al grande pubblico per la sua
partecipazione alla trasmissione Rai Dalla strada al palco; *Christian
Carapezza*, illusionista e performer con numerose esperienze in ambito
televisivo e teatrale; *Martino Meuli*, conosciuto per il ruolo
dell’“Agente Segreto” nel programma Mediaset “Avanti un altro!”; *Boccasile
& Maretti*, duo comico storico dell’emittente Telenorba, espressione della
tradizione comica regionale.
Ad animare lo spettacolo saranno le esibizioni di oltre dieci concorrenti
amatoriali, selezionati per dare spazio a diverse forme di espressione
artistica. La manifestazione sarà arricchita da ulteriori momenti di
intrattenimento e interventi artistici, nel rispetto della vocazione
popolare dell’evento.
“*La realizzazione de “La Corrida della Valle d’Itria” rappresenta per la
nostra associazione un importante risultato organizzativo e culturale* –
evidenzia la *presidente dell’associazione Rebeat Music Lab, Silvia
Storelli* – *Abbiamo scelto di promuovere questo evento come espressione

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl