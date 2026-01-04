Close Menu
Trending
domenica 4 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Neve, codice giallo su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 **Neve, codice giallo su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina**
Emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice
giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e
orientali, valido dalle ore 20 di oggi fino alle 20 di domani, lunedì 5
gennaio.
Da stasera possibili deboli nevicate sull’Appennino orientale e
settentrionale e sul Pratomagno. La quota neve è inizialmente posta a
oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell’alto
Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani. Previsti accumuli fino a
10 cm a quote di montagna (oltre 600 m) e fino 5 cm a quote di collina su
alto Mugello, Appennino aretino e Casentino e fino a 5 cm a quote di
montagna (e non significativi a quote collinari) sui restanti settori
appenninici e sul Pratomagno.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del
rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della
Regione Toscana, accessibile all’indirizzo
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+FCRuxF2v2bKEXFk+qcZfxccrKu8cqQWDfneDReaX0w/CdPbjfeig/QH/E

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl