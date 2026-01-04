(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 **Neve, codice giallo su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina**
Emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice
giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e
orientali, valido dalle ore 20 di oggi fino alle 20 di domani, lunedì 5
gennaio.
Da stasera possibili deboli nevicate sull’Appennino orientale e
settentrionale e sul Pratomagno. La quota neve è inizialmente posta a
oltre 800 metri, in calo fino a 500 metri e fino ai fondovalle dell’alto
Mugello e del Casentino dalle prime ore di domani. Previsti accumuli fino a
10 cm a quote di montagna (oltre 600 m) e fino 5 cm a quote di collina su
alto Mugello, Appennino aretino e Casentino e fino a 5 cm a quote di
montagna (e non significativi a quote collinari) sui restanti settori
appenninici e sul Pratomagno.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del
rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della
Regione Toscana, accessibile all’indirizzo
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+FCRuxF2v2bKEXFk+qcZfxccrKu8cqQWDfneDReaX0w/CdPbjfeig/QH/E
(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 **Neve, codice giallo su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina**