Close Menu
Trending
sabato 3 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Calabria

Provinciale Lauropoli-Sibari chiusa per lavori dal 7 gennaio al 7 febbraio Previste deroghe al transito per mezzi agricoli e navette di trasporto studenti

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sat 03 January 2026 COMUNICATO STAMPA
Provinciale Lauropoli-Sibari chiusa per lavori dal 7 gennaio al 7 febbraio
Previste deroghe al transito per mezzi agricoli e navette di trasporto studenti
Sarà circoscritto indicativamente in 30 giorni il periodo di chiusura al traffico della Provinciale Lauropoli-Sibari, all’altezza di contrada Pantano Rotondo.
Il provvedimento, resosi necessario per consentire il completamento di lavori legati alla realizzazione del nuovo tracciato della SS 106, è stato cristallizzato in un’ordinanza adottata nei giorni scorsi dalla Provincia di Cosenza, a seguito del confronto tra l’amministrazione comunale cassanese e la Sirjo ScpA, affidataria dei lavori di realizzazione dell’importante infrastruttura viaria. In particolare, in coda a diversi incontri e sopralluoghi tra le parti, è stato fissato al 7 gennaio 2026 il termine di avvio degli interventi (inizialmente fissato al 5 dicembre 2025). Inoltre, attraverso una rivisitazione del cronoprogramma, è stata circoscritto in 30 giorni (invece dei circa 60 originariamente previsti) il periodo di interdizione della Provinciale. Su richiesta del Comune, Sirjo ScpA ha inoltre garantito il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Provinciale Sibari-Doria, per consentirne la percorrenza in condizioni ottimali. Assicurata anche l’apertura di un varco provvisorio che consentirà il passaggio, lungo la Provinciale Lauropoli-Sibari, dei soli mezzi agricoli di proprietà delle aziende delle contrade limitrofe, oltre che – in determinate fasce orarie – anche delle navette adibite al trasporto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado residenti nelle contrade di Murate e Pantano Rotondo. Definito contestualmente, altresì, un tracciato alternativo che in aggiunta alla Sibari-Doria permetterà di unire Sibari e l’entroterra cassanese attraverso un collegamento con contrada Caccianova, debitamente segnalato.
L’evoluzione della situazione e dei lavori sarà oggetto di un costante monitoraggio, finalizzato a circoscrivere disagi.
Cassano all’Ionio, 3 gennaio 2026

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl