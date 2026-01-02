Close Menu
Svizzera: Presidente Fontana telefona ad ambasciatore, profonda vicinanza a famiglie

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Lorenzo Fontana - Presidente della Camera dei deputati
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2026

Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha telefonato all’ambasciatore italiano in Svizzera per un aggiornamento sui nostri connazionali, per manifestare vicinanza e solidarietà alle famiglie e per offrire la piena disponibilità al supporto istituzionale, a seguito della strage di Crans-Montana.
“La Camera dei deputati si stringe alle famiglie coinvolte e ai feriti – dichiara Fontana -. Ringrazio gli operatori, il personale diplomatico e il personale medico sanitario che, anche in Italia, stanno lavorando senza sosta per prestare soccorso, cure e aiuti. Seguo con massima attenzione gli sviluppi di questo dramma che ci ha colpito profondamente.

