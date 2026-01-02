AOU SASSARI – Serafinangelo Ponti assume la guida dell’Aou di Sassari

(AGENPARL) – Fri 02 January 2026 Serafinangelo Ponti, nuovo direttore generale dell’Aou di Sassari.
Comunicato n. 0004/2026/US
*COMUNICATO STAMPA*
Serafinangelo Ponti assume la guida dell’Aou di Sassari
*Esperienza, visione e spirito di servizio per il rilancio dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Sassari*
Sassari, 2 gennaio 2026 – Si è insediato nella tarda mattinata di oggi
*Serafinangelo
Ponti*, nuovo Direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di
Sassari, a seguito della deliberazione della Giunta regionale della
Sardegna del 31 dicembre 2025.
Nato a Paulilatino nel 1963, Serafinangelo Ponti – *noto come Serafino *– è
stato individuato tra i professionisti inseriti nell’elenco nazionale dei
Direttori generali, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171.* L’incarico, della durata di tre anni,* decorre dalla
data di sottoscrizione del contratto, avvenuta il 31 dicembre 2025.
Il nuovo Direttore generale porta con sé un *solido patrimonio di
competenze maturate in oltre vent’anni di attività ai vertici della sanità
pubblica sarda*. Dal 1° luglio 2025 ha ricoperto l’incarico di Direttore
della Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio Ospedaliero “Sirai”
di Carbonia presso l’ASL n. 7 Sulcis Iglesiente. In precedenza, dal 1°
agosto 2022 al 30 giugno 2025, è stato Direttore sanitario dell’ASL n. 3 di
Nuoro. Il suo percorso professionale è stato a lungo legato anche all’ASL
n. 5 di Oristano, dove ha svolto l’incarico di Direttore sanitario del
Presidio ospedaliero “G.P. Delogu” di Ghilarza nei periodi 2005–2008 e
2011–2022, oltre a quello di Direttore sanitario aziendale dal 2009 al
2011.
«Assumo questo ruolo con profondo spirito di servizio nei confronti
dell’Azienda
e delle cittadine e dei cittadini. L’Aou di Sassari è una realtà di
assoluto rilievo nel panorama sanitario regionale e nazionale, non solo per
l’elevata qualità dell’assistenza, ma anche per la sua funzione strategica
nella formazione e nella ricerca. Il rapporto con l’Università rappresenta
un valore aggiunto essenziale e rafforza il ruolo dell’Azienda come polo di
eccellenza e di innovazione», ha dichiarato *Serafinangelo Ponti *nel suo
primo intervento ufficiale da Direttore generale, sottolineando il valore e
la responsabilità del nuovo incarico.
Con l’insediamento del nuovo Direttore generale,* l’Aou di Sassari apre una
nuova fase del proprio percorso istituzionale*, orientata al consolidamento
dell’offerta sanitaria, allo sviluppo delle attività di ricerca e al
rafforzamento dell’integrazione con il sistema universitario,
nell’interesse dei pazienti, dei professionisti e dell’intero territorio.
