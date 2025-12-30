(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 OPZIONE DONNA, APPENDINO (M5S): TRADIMENTO CON NOME E COGNOME: GIORGIA MELONI
ROMA, 30 DICEMBRE 2025 – “È finita, Opzione Donna è stata affossata, stanotte la maggioranza ha bocciato anche il nostro ordine del giorno per ripristinarla. Voi che contavate di godervi il vostro tempo dopo una vita di sacrifici. Voi che avete una moglie sfinita. Voi che avete una madre che voleva dedicarsi ai suoi nipoti. Sappiate che questo tradimento ha un nome e un cognome: Giorgia Meloni”. Lo scrive la deputata del M5S Chiara Appendino in un post sui social.
