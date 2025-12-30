(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra, Cerreto (FdI): Governo Meloni dimostra attenzione per Policlinico Caserta
“Grande soddisfazione per l’approvazione del mio ordine del giorno al bilancio dello Stato che impegna il Governo a valutare la destinazione di risorse per il completamento del Policlinico Universitario di Caserta.
Si tratta di un impegno di straordinaria importanza per il nostro territorio, atteso da anni da cittadini, studenti, operatori sanitari e famiglie. Il Policlinico di Caserta è un’opera strategica, simbolo di un diritto fondamentale come quello alla salute, troppo a lungo rimasta incompiuta a causa di ritardi, ostacoli amministrativi e vicende giudiziarie. Grazie all’approvazione di questo OdG da parte del Parlamento, all’interno del bilancio di previsione 2026-2028, il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione reale verso Caserta e l’intera Campania.
È un segnale politico forte, che restituisce fiducia e prospettiva a una comunità che chiede da tempo risposte e da troppo tempo si attendono. Il completamento del Policlinico Universitario di Caserta non è solo un obiettivo sanitario, ma una scelta di giustizia territoriale e di rilancio per tutto il sistema locale, anche per questo ho chiesto al governo un impegno chiaro sul tema“.
È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.
