(ACON) ARTE. FASIOLO (PD): PER GORIZIA E DAG PENSARE ANCHE AL DOPO ANADOL

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 (ACON) Trieste, 30 dic – “La galleria Bombi, a Gorizia, ? oggi
un polo di attrazione. Refik Anadol richiama da alcuni giorni un
numero di visitatori mai visto prima, per un’opera che attrae per
il suo sensazionalismo. Un valore tecnologico indiscusso,
determinante in Anadol, creatore di suggestioni attraverso
movimenti di nuvole e colori incombenti in mutazione continua,
sintesi di saperi personali e di intelligenza artificiale”. Il
commento, in una nota, ? della consigliera regionale del Pd Laura
Fasiolo.
“Anadol apre con altri artisti una nuova pagina dell’arte che fa
della tecnologia il suo pennello, il suo scalpello, uno spazio di
ricerca molto diverso da ci? che definiamo tradizionalmente arte
– prosegue la Fasiolo -, che va attenzionato e porter? a nuove
evoluzioni. Staremo a vedere quanto il mezzo, la tecnologia,
faccia il distinguo rispetto al fine, l’espressione artistica del
panta rei, del tutto scorre”.
“Questo ? il dato certo – chiosa la consigliera dem -, l’unica
certezza della Digital Art Gallery nella mutevolezza
rappresentata da Refik Anadol. Poi, se l’attenzione sar? tenuta
cos? alta, dovremo porci altri importanti interrogativi, legati a
una piccola citt? di confine: i trasporti, la sicurezza, la
sostenibilit?”.
