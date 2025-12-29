Close Menu
Trending
lunedì 29 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Infrastrutture

PUGLIA, ANAS: PER VEICOLO IN AVARIA, CARREGGIATA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO, SULLA SS 16 “ADRIATICA” A MAGLIE (LECCE)

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 PUGLIA, ANAS: PER VEICOLO IN AVARIA, CARREGGIATA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO, SULLA SS 16 “ADRIATICA” A MAGLIE (LECCE)
In direzione Otranto
Bari, 29 dicembre 2025
Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Otranto, a causa di un veicolo in avaria sulla strada statale 16 “Adriatica”, al km 981,000 a Maglie (Lecce)
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl