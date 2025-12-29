(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 PUGLIA, ANAS: PER VEICOLO IN AVARIA, CARREGGIATA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO, SULLA SS 16 “ADRIATICA” A MAGLIE (LECCE)
In direzione Otranto
Bari, 29 dicembre 2025
Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Otranto, a causa di un veicolo in avaria sulla strada statale 16 “Adriatica”, al km 981,000 a Maglie (Lecce)
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.
