Invito conferenza Conclusione progetto Demetra-Associazioni in azione

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Invito Stampa
Conclusione del progetto Demetra-Associazioni in azione
Pordenone, 29/12/2025
Avrà luogo martedì 30 dicembre 2025 alle ore 11.00 nella sala Giunta del Comune di Pordenone la conferenza stampa sulla conclusione del progetto “Demetra-Associazioni in azione”, durante la quale saranno presentati i risultati che getteranno le basi per la costruzione di un percorso di capacity building degli stakeholder in merito alle Pari Opportunità, all’uguaglianza di genere e alla prevenzione contro la violenza di genere.
Interverranno l’assessore alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci e le associazioni del territorio che hanno collaborato al progetto, tra cui Voce Donna ETS e L’Istrice APS, oltre all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e a EDR.
La conferenza si concluderà necessariamente entro le ore 12.00.
