Il cordoglio della scherma italiana per la scomparsa di Davide Tizzano

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 ROMA – Il Presidente federale Luigi Mazzone, il Consiglio della FIS e
tutta la famiglia della scherma italiana piangono la prematura scomparsa
di Davide Tizzano, campione e dirigente sportivo che ci ha lasciato oggi
all’età di 57 anni.
“_Lo sport italiano perde un vero campione e un grande dirigente, e io
personalmente un amico con il quale ho spesso, in questo anno di
presidenza, condiviso confronti, scambi di idee, momenti di vita.
L’intero movimento schermistico, inoltre, ricorda con affetto la
costante presenza e vicinanza di Davide presso il Centro di Preparazione
Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, che ha diretto per dieci anni (dal
2014 al 2024), in occasione dei tantissimi ritiri collegiali delle
Nazionali azzurre e delle iniziative dedicate all’attività giovanile.
Alla famiglia Tizzano e agli amici della Federazione Canottaggio, va
l’abbraccio più sincero mio personale e di tutta la scherma italiana_”,
le parole del Presidente della Federscherma, Luigi Mazzone.
