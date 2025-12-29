Commercio: Centinaio, giusto chiudere negozi in giorni festivi

“Ci sono sei o sette giorni l’anno, festività religiose e civili, che tutti meriterebbero di trascorrere in famiglia. Alcuni lavoratori non possono farlo perché la loro opera è essenziale. Ma mi chiedo se è davvero necessario tenere aperti ipermercati e negozi anche a Natale e Capodanno, quando già gli acquisti sono stati fatti e le persone vanno nei centri commerciali solo per passare il tempo e non certo a comprare”. Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, in una intervista a Giornale Radio.
“Dobbiamo considerare anche che gli esercizi che si trovano nelle gallerie commerciali non possono chiudere per contratto, quindi non hanno scelta. Credo che sia una mancanza di rispetto per chi lavora, per questo intendo portare avanti la mia proposta anche in Parlamento”, conclude Centinaio.