(ACON) SCUOLA. PELLEGRINO (AVS): GRAVE RISPOSTA ROSOLEN SU MEDIA ELLERO UDINE

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 (ACON) Trieste, 29 dic – “La risposta dell’assessora Rosolen
all’interrogazione sull’incontro Nato alla scuola media Ellero di
Udine ? grave”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera
regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino.
“Rosolen si trincera dietro le competenze, dichiarandosi non
informata e non coinvolta, ma allo stesso tempo afferma che la
presenza delle strutture militari nella scuola non le provoca
alcun disagio. ? una posizione che non pu? essere derubricata a
dettaglio – prosegue Pellegrino -. Qui non ? in discussione
l’autonomia scolastica, ma l’idea di scuola che emerge da queste
parole. Una scuola che rischia di normalizzare la guerra e i suoi
apparati, privandoli di ogni lettura critica”.
Secondo l’esponente di Avs “liquidare ogni perplessit? come
semplice disagio e rivendicare l’assenza di qualsiasi turbamento
di fronte alla presenza di associazioni paramilitari in un
istituto scolastico ? una scelta politica precisa. La scuola deve
restare un presidio di pace, di pensiero critico e di educazione
democratico, non uno spazio di legittimazione culturale dei
sistemi militari. Questa deriva va denunciata senza ambiguit?”,
conclude la nota.
ACON/COM/aa
291436 DIC 25
