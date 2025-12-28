(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 MANOVRA, SILVESTRI (M5S): SCONTI SU TASSE NON PAGATE AD AMAZON MENTRE IMPRESE ITALIANE CHIUDONO
“Le imprese italiane non riescono più a pagare le bollette e le tasse e molte sono costrette alla chiusura. Nel frattempo Amazon paga il 2% e se evade 3 miliardi il governo gliene abbona 2,5. Con i soldi che si dovevano prendere da Amazon si poteva abbassare l’Iva per le botteghe storiche o finanziare i giovani che dovranno sostituire quelle arti e quei mestieri italiani tanto apprezzati all’estero. Ma i giovani dovranno aspettare, proprio come quei 10 mila ragazzi che potevano essere assunti tra le forze di polizia. Ma c’è da fare un ponte, e quindi anche la polizia può aspettare. Chi non può aspettare però sono le armi. Avete promesso tantissime cose, ma gli unici a godere della vostra manovra sono i grandi gruppi speculativi, le industrie delle armi e Amazon”.
Così in Aula Francesco Silvestri, deputato M5S.
