(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 Manovra, Grippo (Az); “Manca una visione strategica, non si investe su
scuola, sanità e cultura”
“In un contesto internazionale instabile come quello attuale, una legge di
bilancio deve dirci se un Paese è in grado di reggere l’urto del
cambiamento o se si limita a subirlo. Questa manovra tiene i conti ma manca
di visione strategica, evita alcuni rischi ma rinuncia a orientare il
futuro, non corregge le diseguaglianze, non indica una visione chiara per
l’Italia. Come opposizione, avremmo voluto correggerla con una discussione
sul merito per inserire le nostre priorità, ma non ci è stato concesso dato
che oggi approda con un testo blindato”.
Così Valentina Grippo, deputata di Azione, intervenuta in discussione
generale alla Camera sulla legge di bilancio.
“Tra gli elementi positivi – prosegue Grippo – consideriamo il ritorno di
Industria 4.0 grazie al lavoro di Carlo Calenda, Elena Bonetti e Marco
Lombardo, con un’estensione temporale che consente alle imprese di
programmare investimenti e aggiornare processi produttivi. Allo stesso
tempo, però, manca un intervento sull’energia, che rischia di rendere
fragile ogni politica industriale. Ci aspettavamo, inoltre, maggiore
coraggio sull’impatto generazionale dove nessuna delle nostre
sollecitazioni è stata accolta: gli effetti sull’Irpef sono estremamente
contenuti, i giovani restano fuori dagli strumenti di equilibrio.
Continuiamo ad arretrare anche sul diritto allo studio: abbiamo proposto di
concedere libri di testo gratuiti a tutte le famiglie, ma il nostro
emendamento è stato respinto”.
Secondo Grippo “dopo quattro anni serviva coraggio nelle riforme
strutturali in materia di sanità, di scuola e università che restano sotto
finanziate”. Non da ultimo il comparto della cultura, che sviluppa l’8% del
Pil del Paese, e sul quale evidentemente non si vuole credere. Infine, sul
fronte delle famiglie ci si muove in continuità con misure della scorsa
legislatura, ma manca una visione integrata: si finanziano provvedimenti
bandiera che producono effetti distorsivi”.
*Ufficio Stampa Azione*
(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 Manovra, Grippo (Az); “Manca una visione strategica, non si investe su