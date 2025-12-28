Close Menu
domenica 28 Dicembre 2025
#CONTIENE FOTO# NOTTE MOVIMENTATA A ROMA E PROVINCIA TRA SPERONAMENTI SULLA VIA PONTINA E LADRI ACROBATI SOSPESI A 11 METRI D’ALTEZZA.

3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 NOTTE MOVIMENTATA A ROMA E PROVINCIA
TRA SPERONAMENTI SULLA VIA PONTINA E LADRI ACROBATI SOSPESI A 11 METRI
D’ALTEZZA.
Stanotte i Carabinieri, in due distinte occasioni, hanno arrestato due
uomini e denunciato un terzo, al termine di rocamboleschi inseguimenti
avvenuti tra le strade della Capitale e la via Pontina.
Il primo episodio si è verificato sulla via Pontina, all’altezza del km 28,
dove i Carabinieri dellAliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia
hanno intercettato una Fiat 500 a noleggio, risultata rubata, segnalata poco
prima dai colleghi di Torvaianica. Il conducente, un 27enne albanese già
destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per furto, non si è
fermato all’alt, dando vita a un pericoloso inseguimento ad alta velocità.
Durante la fuga, l’auto ha urtato due veicoli in transito e ha speronato la
pattuglia dell’Arma, procedendo anche contromano prima di arrestare la
marcia. I militari sono riusciti a bloccare il passeggero, un operaio di 26
anni, e a catturare il conducente dopo un breve inseguimento a piedi.
All’interno dell’auto sono stati rinvenuti strumenti da scasso e bigiotteria
di sospetta provenienza furtiva, mentre il passeggero è stato trovato in
possesso di un coltello a serramanico e denunciato. Un Carabiniere è dovuto
ricorrere a cure mediche presso l’ospedale di Pomezia per un lieve
infortunio alla gamba riportato durante le concitate fasi dell’arresto.
Poco più tardi, nel quartiere Trieste, a Roma, una scena da film ha visto
protagonisti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma
Parioli. Su segnalazione al 112 per un furto in atto in via Tolmino, i
militari sono giunti tempestivamente sul posto sorprendendo tre individui
travisati proprio mentre si calavano dal balcone di un appartamento al
secondo piano utilizzando una corda lunga ben 11 metri. Alla vista delle
divise, i tre si sono dati a una precipitosa fuga scavalcando recinzioni e
siepi condominiali. Dopo un serrato inseguimento, i Carabinieri del Nucleo
Operativo della Compagnia di Roma Parioli sono riusciti a bloccare uno dei
malviventi, un cittadino albanese di 23 anni senza fissa dimora e con
precedenti. Luomo è stato trovato in possesso di cacciaviti, torce
elettriche e uno scaldacollo utilizzato per coprire il volto. Oltre
allarresto in flagranza per tentato furto e resistenza, al giovane è stata
notificata unordinanza di custodia cautelare pendente dal 2021 e mai
notificata fino a stanotte. Larrestato è stato tradotto nel carcere di Roma
Rebibbia, mentre proseguono le ricerche dei due complici riusciti a
dileguarsi.

