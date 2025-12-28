(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 COMUNICATO
*Campoli Appennino, un cuore grande per i bambini: successo per la raccolta
“Un gioco per un sorriso” e domani la tombolata per il Malawi*
Grande partecipazione e forte senso di comunità per l’iniziativa di
raccolta di giochi e materiale scolastico promossa dall’associazione “Un
gioco per un sorriso”, destinata ai bambini ricoverati presso l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
L’ampia adesione da parte di cittadini, famiglie e amici testimonia ancora
una volta quanto i valori della solidarietà, dell’attenzione e della
vicinanza ai più piccoli siano profondamente radicati nella comunità di
Campoli Appennino. Ogni gioco donato e ogni quaderno raccolto rappresentano
un gesto concreto di speranza e di conforto per bambini che stanno
affrontando momenti di particolare difficoltà.
“Siamo orgogliosi della risposta della nostra comunità – dichiara la
Sindaca Pancrazia Di Benedetto –. Campoli Appennino ha dimostrato, ancora
una volta, di saper unire generosità e partecipazione attiva. Ringrazio di
cuore i volontari dell’associazione Un gioco per un sorriso per l’impegno,
la dedizione e la sensibilità con cui portano avanti questa preziosa
iniziativa, capace di regalare sorrisi e momenti di serenità ai bambini
ricoverati. Un ringraziamento particolare va a Claudia Sulpizio, che ha
fatto conoscere questa splendida realtà e ha permesso alla comunità di
Campoli Appennino di aderire a una vera e propria catena di solidarietà,
capace di unire persone e cuori. Come Amministrazione comunale – prosegue
la Sindaca – continueremo a sostenere e promuovere iniziative che
rafforzano il senso di comunità e dimostrano quanto, insieme, sia possibile
fare la differenza”.
I momenti di solidarietà a Campoli Appennino proseguono anche nei prossimi
giorni. Domani sera, lunedì 29 dicembre presso il Centro Studi “Pasquale
Mastroianni”, si terrà la tradizionale tombolata annuale a sostegno dei
