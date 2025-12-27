(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 RUFFINO (AZ), FIANCHEGGIATORI HAMAS AIUTATI DA DISINFORMAZIONE
Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino (Azione):
L’arresto di personaggi collusi con i terroristi di Hamas ai quali
hanno versato nel tempo oltre 7 milioni di euro è la conferma dei danni
irreparabili che può provocare la disinformazione. Ogni democratico sincero
esprime oggi la propria gratitudine ai magistrati, alle forze dell’ordine e
a quanti si sono prodigati per raggiungere un risultato prezioso e
smascherare una rete di complicità e di collusioni che dall’Italia
proteggeva e finanziava i terroristi di Hamas.
Alla luce di quanto emerge dagli atti giudiziari, e in attesa e more
dei riscontri che potranno venire dai processi, risulta evidente il vasto
lavoro di disinformazione portato avanti negli anni dalle quinte colonne di
Hamas che hanno agito impunemente, almeno fino a oggi, sul nostro
territorio. Lo stesso movimento pro-PAL dovrà resettare i propri
comportamenti e addentrarsi in una lettura meno ideologica dei drammatici
eventi di Gaza. Accettando una verità scomoda ma inconfutabile: i
terroristi e i loro finanziatori sono da sempre i veri nemici del popolo
palestinesi e l’ostacolo principale a un accordo di pace con Israele.
*Ufficio Stampa Azione*
