Vittorio Veneto – Con la Little Run il 26 dicembre si corre cammina e dona per le persone con disabilita’ del Piccolo Rifugio (com.stampa)

(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 Sport e solidarietà – Torna per la nona edizione la corsa e camminata di 6 e 15 km per e con le persone con disabilità.
Disponibile lo scaldacollo ufficiale, firmato da Roberto Breda
VITTORIO VENETO – LITTLE RUN PER IL PICCOLO RIFUGIO, LA CLASSICA DI SANTO STEFANO
Torna per la nona edizione la Little Run, corsa e camminata per e con il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto: una grande occasione di sentirsi comunità e donare occasioni di felicità a donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio.
Venerdì 26 dicembre (Santo Stefano) alle 9.30, la partenza dal Marco Polo Sporting Center in via De Nadai a Vittorio Veneto.
Due percorsi, a scelta: di circa 6 km (pianeggiante, adatto anche a chi usa la sedia a rotelle o a cani al guinzaglio) e di circa 15 km (trail, circa 300-400 metri di dislivello positivo, non servono scarpe da trail). Non servono iscrizioni.
Come ogni anno, c’è lo scaldacollo ufficiale della Little Run: quello 2025 è opera di Roberto Breda, artista di Conegliano.
Lo scaldacollo è già disponibile presso Accademia San Marco Scherma, Marco Polo Sporting Center, Capricci Solo Donna, Gli Occhiali di Laura., TreG, Bar Alle Piscine da Veronica, Farmacia Comunale 3 di Costa a Vittorio Veneto; Farmacia Al Meschio, a San Martino di Colle Umberto; Sportway a Conegliano; Unico Sport a San Vendemiano; Macelleria Eredi Covre a Godega di Sant’Urbano; Panificio Pez a Pianzano.
Lo scaldacollo sarà disponibile anche alla partenza della Little Run, fino a esaurimento scorte. E’ richiesta un’offerta di almeno 10 euro.
Il 100% di tutte le offerte raccolte dalla Little Run va al Piccolo Rifugio, e serve a donare a uomini e donne con disabilità occasioni di felicità: laboratorio di teatro con gli studenti, trattamenti personalizzati contro il dolore fisico, pet therapy con cani, laboratorio artistico con gli studenti del liceo artistico Munari, laboratorio fotografico,
soggiorni estivi e altre attività con i volontari dell’associazione Lucia Schiavinato.
Little Run, da un'idea di Deborah De Nardi ed Alessandro Padovan, è organizzata dalla Scuola di Maratona Vittorio Veneto in collaborazione con Marco Polo Sporting ed ha il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Varaschin Outdoor Therapy è lo sponsor principale della Little Run.
Entrambi i percorsi della Little Run passano per il giardino del Piccolo Rifugio: per il ristoro, ma anche per ricevere gli applausi e l’affetto di uomini e donne con disabilità, e divertirsi con i volontari claun di Vip Treviso Onlus.
(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 Sport e solidarietà – Torna per la nona edizione la corsa e camminata di 6 e 15 km per e con le persone con disabilità.