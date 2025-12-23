Close Menu
Disponibili su Youtube i “21 racconti sulla Savigliano del ‘900”

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2025

Disponibili su Youtube i "21 racconti sulla Savigliano del '900"
Testimonianze video della città di un tempo
sul canale “Centro della Memoria Savigliano”
“Lettere dalla Snos”, “Mario Re Cit”, “Barberis e Chiarofonte”, “La magia del calcio”, “Anche la donna lavora”, “Il mio Borgo Macra”. Sono alcuni titoli dei “21 racconti sulla Savigliano del ‘900” che ora sono stati caricati sul canale Youtube “Centro della Memoria Savigliano” e sono dunque fruibili da chiunque anche dal proprio divano di casa, selezionando l’apposita playlist.
Quelli caricati online sono i racconti del teatrino multimediale del Centro della Memoria, allestito presso l’Archivio Storico Comunale e frutto di un progetto di raccolta di memoria orale del Comune di Savigliano ideato dall’associazione DialogArt nel 2009 e curato dall’Archivio Storico Comunale e da N!03 Studio di Milano. Ogni racconto è corredato di una parte testuale che lo contestualizza e ne riassume i contenuti.
Sul canale si possono trovare anche altri materiali – videointerviste, racconti e filmati – che sono periodicamente implementati, per cui è consigliata vivamente l’iscrizione.
«Un modo per non perdere la memoria, in un periodo, quello delle festività, in cui spesso sono proprio le storie famigliari di oggi e di ieri a tenere banco» afferma Silvia Olivero, responsabile del Museo Civico – Archivio Storico e Gestione Fondi Storici

