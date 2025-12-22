Close Menu
ITALIA VIVA ROMA: VOTO FAVOREVOLE SU BILANCIO PER RESPONSABILITÀ E INTERESSE CITTÀ, ADERIAMO A PROGETTO POLITICO

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 December 2025 COMUNICATO STAMPA
ITALIA VIVA ROMA: VOTO FAVOREVOLE SU BILANCIO PER RESPONSABILITÀ E INTERESSE CITTÀ, ADERIAMO A PROGETTO POLITICO
Roma, 22 dicembre 2025 – “Oggi abbiamo espresso voto favorevole sul Bilancio di previsione 2026-2028 di Roma Capitale. Una scelta di responsabilità, che nasce dalla valutazione complessiva di una manovra che va nella direzione giusta e consolida un percorso di cambiamento che la città ha ormai avviato.
Parliamo di un Bilancio importante, che definisce la capacità di Roma di affrontare la fase post-Giubileo e di garantire programmazione, investimenti e servizi. Condividiamo in particolare la scelta di questa Amministrazione di puntare sul termovalorizzatore: una decisione rinviata per oltre vent’anni che oggi rappresenta una risposta strutturale per superare discariche ed emergenze continue. Anche la scelta di proseguire sullo stadio a Pietralata trova il nostro pieno sostegno, trattandosi di un’infrastruttura strategica capace di rafforzare l’attrattività di Roma e rilanciare la stagione dei grandi eventi.
Restano nodi aperti e molto lavoro ancora da fare, soprattutto sul fronte della mobilità, un settore cruciale su cui bisogna continuare a investire. Centrale per noi anche il tema della sicurezza, che va affrontato senza approcci ideologici, rafforzando i presidi sul territorio e affiancando alle politiche di sicurezza investimenti culturali e sociali: per ogni euro investito in sicurezza, un euro va investito in cultura.
Il nostro voto favorevole, come condiviso con il gruppo dirigente – eletti nei municipi, in comune, Regione e Parlamento, Presidenti Iv municipali, cabina di regia romana – nasce dalla volontà di sostenere un percorso che ha imboccato una direzione corretta e di contribuire, con spirito costruttivo, a rendere Roma una capitale più moderna ed efficiente. Un voto di adesione a un progetto politico nel quale ci riconosciamo e che oggi, con il sindaco Gualtieri, ci rappresenta.”
Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Luciano Nobili e Marietta Tidei, consiglieri Iv alla Regione Lazio e Marco Cappa, Presidente di Italia Viva Roma.
