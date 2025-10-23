[acspro] [CRUmbria-News] “Distribuzione gratuita di assorbenti nelle scuole dell’Umbria”

Close Menu
(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Soddisfazione di Fabrizio Ricci (Avs) per l'approvazione della mozione a sua firma
a sua firma
(Acs) Perugia, 23 ottobre 2025 – “Siamo molto felici per
l’approvazione, all’unanimità, della nostra mozione sulla
distribuzione gratuita nelle scuole dell’Umbria di assorbenti, tramite
le cosiddette tampon box”. Lo afferma il capogruppo regionale di
Alleanza Verdi e Sinistra Fabrizio Ricci, estensore dell’atto.
“Una mozione – spiega Ricci – che nasce dall’idea di un gruppo di
studentesse e studenti del Liceo scientifico Galilei di Perugia, che
stanno sperimentando con successo nel loro istituto questo progetto e
che ci hanno proposto di portarlo in Consiglio per estenderlo a tutte
le scuole della nostra regione. Quella sugli assorbenti oggi è a
tutti gli effetti una ‘tassa sull’essere donna’, perché il
ciclo mestruale non è una scelta, ma qualcosa di naturale che
riguarda tutte le donne. Per questo pensiamo che introdurre nelle
nostre scuole le tampon box ci farà fare un piccolo, ma importante
passo verso la parità di genere e la giustizia sociale”. RED/mp
link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/81086
