ACCOGLIENZA STUDENTI PALESTINESI – Conferenza stampa – 24 ottobre, ore 10 – Palazzo Murena, sede del Rettorato

Accoglienza delle studentesse e degli studenti palestinesi del progetto IUPALS
Conferenza stampa – 24 ottobre, ore 10 – Palazzo Murena, sede del Rettorato
Venerdi 24 ottobre, alle ore 10, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia a Palazzo Murena, è convocata la stampa in occasione dell’arrivo delle studentesse e degli studenti palestinesi provenienti da Gaza e ospitati nell’Ateneo perugino nell’ambito del progetto IUPALS.
Il progetto IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, coordinato dalla CRUI, mette a disposizione borse di studio destinate a giovani residenti nei Territori Palestinesi, con l’obiettivo di consentire loro l’iscrizione a corsi di studio nelle università italiane per l’anno accademico 2025/2026.
L’iniziativa è stata condivisa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, e si avvale della collaborazione delle Scuole di Terrasanta e della Fondazione Giovanni Paolo II quali partner locali.
Perugia, 23 ottobre 2025
