Close Menu
Trending
giovedì 23 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Umbria

ACCOGLIENZA STUDENTI PALESTINESI – Conferenza stampa – 24 ottobre, ore 10 – Palazzo Murena, sede del Rettorato

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Accoglienza delle studentesse e degli studenti palestinesi del progetto IUPALS
Conferenza stampa – 24 ottobre, ore 10 – Palazzo Murena, sede del Rettorato
Venerdi 24 ottobre, alle ore 10, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia a Palazzo Murena, è convocata la stampa in occasione dell’arrivo delle studentesse e degli studenti palestinesi provenienti da Gaza e ospitati nell’Ateneo perugino nell’ambito del progetto IUPALS.
Il progetto IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, coordinato dalla CRUI, mette a disposizione borse di studio destinate a giovani residenti nei Territori Palestinesi, con l’obiettivo di consentire loro l’iscrizione a corsi di studio nelle università italiane per l’anno accademico 2025/2026.
L’iniziativa è stata condivisa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, e si avvale della collaborazione delle Scuole di Terrasanta e della Fondazione Giovanni Paolo II quali partner locali.
Perugia, 23 ottobre 2025
Ufficio Stampa, WEB, Social Media, Comunicazione Interna, SEM SEO Specialist
Area Comunicazione e Brand Management – Rettorato
Università degli Studi di Perugia
Piazza Università, 1
06123 Perugia
http://www.unipg.it

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl