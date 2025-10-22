Close Menu
giovedì 23 Ottobre 2025
Riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica 21 ottobre 2025 COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 Riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica
21 ottobre 2025
 Si è tenuta in data odierna, presso la Prefettura di Chieti, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, Menna, il Questore di Chieti, Marseglia, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Di Caro e Col. Otranto e per il Comune di Chieti il Sindaco Ferrara.  
In occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato, tra l’altro, sottoscritto il Protocollo d’intesa per la gestione del “Controllo di Vicinato” tra il Prefetto ed il Sindaco del Comune di Civitella Messer Raimondo, D’Orazio, con l’adesione del Questore e del Comandante Provinciale dei Carabinieri.
Con tale atto, che si inserisce nell’alveo degli strumenti di promozione della sicurezza partecipata, verrà valorizzato il sostegno fornito dai cittadini alle Forze dell’ordine nell’attività, di esclusiva competenza di queste ultime, di prevenzione di illeciti che impattano sulla sicurezza pubblica e nell’ individuazione di eventuali situazioni di criticità. 
La collaborazione fornita dai cittadini, lungi dal legittimare forme di autotutela, favorirà la coesione sociale, la cooperazione tra istituzioni dello Stato ed Amministrazione comunale e la percezione di sicurezza degli abitanti. 
In sede di Comitato è anche stata esaminata, alla presenza del Sindaco Di Clemente, la situazione dell’ordine e sicurezza pubblica nel Comune di San Giovanni Teatino, teatro di recenti episodi di furti in abitazioni private ed esercizi commerciali. 
Al riguardo, dopo un esame degli indici di criminalità più significati inerenti il Comune di San Giovanni Teatino, il Prefetto ha disposto l’intensificazione delle misure di controllo del territorio e di prevenzione generale ad opera delle Forze dell’Ordine, anche al fine di rafforzare la percezione di sicurezza della cittadinanza. 
Il Comitato ha, inoltre, esaminato gli aspetti di sicurezza connessi alla manifestazione podistica “Costa dei Trabocchi Half Marathon”, che si terrà il prossimo 26 ottobre.  
Per la disamina di questo punto all’ordine del giorno si sono uniti al consesso i Sindaci di Ortona e Fossacesia, rispettivamente comuni di partenza e arrivo della maratona e gli organizzatori della gara, l’ASD Podisti Frentani.  
Nel corso della predetta manifestazione, che sarà autorizzata dalla Provincia, saranno impiegati agenti delle Polizie Locali dei Comuni interessati dal percorso e numerosi volontari, mentre l’assetto sanitario sarà garantito dalla Croce Rossa, che impiegherà mezzi di soccorso.

