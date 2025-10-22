INVITO STAMPA – IL PIANO CLIMA DI ROMA

(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 INVITO STAMPA
Giovedì 23 ottobre 2025, Ore 10
Campidoglio, Sala della Protomoteca
IL PIANO CLIMA DI ROMA
Presentazione del Climate City Contract di Roma e dei progetti per l’innovazione industriale e sociale, la vivibilità urbana
Partecipano:
Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma
Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente di Roma Capitale
Fabrizio Penna, Capo Dipartimento Unità di Missione Pnrr del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Massimiliano Ricci, Direttore Generale Unindustria
Andrea Durante, Responsabile delle operazioni nei settori idrico ed energetico della Bei
Maria Elena Perretti, Responsabile Advisor Cdp
Filip Dumitriu, Direttore Generale Fedarene
Benedetta Brighenti, Direttore Generale Renael
