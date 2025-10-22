cs Chiorazzo (BCC): “Avvisi per assegni di cura nel caos. Servono chiarimenti immediati e un coordinamento regionale”.

(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, in merito agli
*COMUNICATO STAMPA*
*Chiorazzo (BCC): “Avvisi per assegni di cura nel caos. Servono chiarimenti
immediati e un coordinamento regionale”. *
“Il nuovo avviso pubblico destinato ad anziani non autosufficienti e
persone con disabilità grave o gravissima, previsto dalla D.G.R. n. 654 del
4 novembre 2024, sta generando confusione e disagi in tutta la Basilicata.
Gli Ambiti sociali che lo hanno pubblicato sono sommersi da richieste di
chiarimenti e alcuni hanno addirittura sospeso gli avvisi, evidentemente a
causa delle incertezze interpretative sulle spese ammissibili, sui
requisiti di partecipazione e sulle modalità di rendicontazione”.
Lo dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo,
che sottolinea come questa situazione di caos amministrativo stia creando
ulteriori difficoltà proprio alle famiglie e alle persone più fragili, che
dovrebbero invece trovare nelle misure sociali promosse dalla regione un
concreto e valido supporto.
“Dopo aver atteso per mesi la pubblicazione degli avvisi – aggiunge
Chiorazzo – i potenziali beneficiari si ritrovano di fronte a nuove
disposizioni che, oltre a essere poco chiare, limitano l’accesso alle
domande e costringono molte famiglie a dover scegliere se optare per questa
misura o per altri sostegni previsti dalla normativa nazionale. In questo
modo si allontana la misura assistenziale dalle reali esigenze di chi ne ha
diritto, ricordando che parliamo di soggetti fragili, spesso affetti da
gravi disabilità o da patologie invalidanti, che vivono quotidianamente
difficoltà enormi e che avrebbero bisogno di certezze, non di ulteriori
ostacoli burocratici”.
“Molti utenti – prosegue Chiorazzo – stanno segnalando difficoltà nel
comprendere le nuove regole e i requisiti richiesti. Già a settembre
avevamo segnalato all’Assessore alla Sanità la necessità, anche attraverso
una interrogazione consiliare, di un coordinamento regionale tra gli ambiti
sociali territoriali e il Dipartimento competente, per garantire uniformità
di criteri e di applicazione delle norme, e di costruire soluzioni
amministrative adeguate alle esigenze dei beneficiari. Purtroppo nulla di
tutto ciò è stato fatto, e oggi ne vediamo le conseguenze”.
“Oggi si rende necessaria – continua Chiorazzo – una risposta tempestiva
del Dipartimento Sanità a tutti i quesiti sollevati dai cittadini e dagli
ambiti sociali, oltre a una proroga dei termini per la presentazione delle
domande, ormai prossimi alla scadenza. Non si può lasciare che il disordine
istituzionale penalizzi le famiglie che quotidianamente affrontano il peso
dell’assistenza a persone con gravi difficoltà fisiche e psicologiche. I
servizi destinati ad anziani e disabili – conclude Chiorazzo – devono
essere non solo continuativi ma anche facilmente accessibili. Questo caos,
invece, produce soltanto nuove disuguaglianze e dimostra ancora una volta
la sciatteria politica e gestionale della Regione Basilicata”.
