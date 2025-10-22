AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 23 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2025

PRESIDENTE

📌11 Sala Aldo Moro – Incontro con 25 Alfieri del Lavoro

COMMISSIONI

📌 8.15_Covid_Audizione professore Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli studi di Milano e del professore Giorgio Buonanno, ordinario di Fisica tecnica ambientale Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

📌 8.30_Esteri-Comitato diritti umani_Audizione Masashi Ieshima, rappresentante della Confederazione Giapponese delle Organizzazioni delle Vittime della Bomba Atomica e delle Bombe a Idrogeno Nihon Hidankyo-Premio Nobel per la Pace 2024, e Florian Eblenkamp, Advocacy Officer della International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)-Premio Nobel per la Pace 2017

📌 8.30_Enti gestori_Audizione presidente e rappresentanti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG)

📌 8.45_Femminicidio_Audizione Presidente dell’Autorità Garante per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on online; ore 14.00 Audizione di rappresentanti della fondazione “Le stelle di Marisa”

📌 9 Rifiuti_Audizione dottor Vincenzo Pacileo, già procuratore aggiunto della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, nell’ambito del filone d’inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali

📌 13.30_Orlandi-Gregori_Audizione di Roberto Tiberti, amico della comitiva di Centocelle di Mirella Gregori

EVENTI

📌 10 – Aula dei Gruppi parlamentari.

Convegno “Giubileo della terra: verso un nuovo umanesimo sostenibile” (ISPRA). Partecipa Segretario di Presidenza, Della Vedova. Diretta webtv

📌 10 – Sala della Lupa.

Terza sessione e conclusioni degli “Stati generali della salute e sicurezza sul lavoro. Tavola rotonda di presentazione degli esiti dei gruppi di lavoro”

(Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati). Diretta webtv

📌 16 – Sala del Refettorio

Convegno “Lavoro pubblico e intelligenza artificiale. Governare il cambiamento”

(Cerreto)

📌 16:30 – Sala Giacomo Matteotti

Presentazione del libro “Essere per esserci. Sui social con testa e cuore” di Agostino Picicco. Partecipa il Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

CONFERENZE

📌10 Modifiche statuto speciale Trentino Alto Adige. Alessandro Urzì

📌11.30 Radici nel futuro” – XIX Congresso Agronomi e Dottori Forestali. Fabio Porta

📌13 Presentazione 10° rating mense scolastiche Foodinsider aps. Claudio Mancini

📌14.30 I giorni del femminicidio” un calendario contro la violenza di genere. Chiara Gribaudo

📌16 “Dove finiscono le ombre. Il caso della scomparsa di Alessandro Venturelli”. Stefania Ascari

📌17.30 Presentazione del libro “Le distrazioni di Dio”. Enrica Alifano