AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 22 OTTOBRE

PRESIDENTE
📌15 Sala della Regina – Indirizzo di saluto al convegno “L’importanza degli scambi istituzionali nelle relazioni bilaterali” organizzato in occasione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. Diretta webtv
AULA
📌9.30
📍Deliberazione sulla costituzione in giudizio della Camera nel conflitto di attribuzione sollevato al Senato in relazione a vicende che hanno riguardato una deputata (all’epoca dei fatti senatrice)
Seguito esame ordine del giorno:
📍 mozione in materia di politiche di coesione
📍disegni di legge su ratifiche internazionali
📌 10.30 consegna testo Comunicazioni Pres. Meloni rese al Senato
📌12.30 informativa del Ministro Matteo Piantedosi sull’attentato a Sigfrido Ranucci
📌Question time
📌16.05 Comunicazioni del Presidente Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo.
COMMISSIONI
📌8.30_Difesa_Audizione del Gruppo Space Factory su sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa
📌8.30_Anagrafe tributaria_ Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione.
📌8.45_Femminicidio_Audizioni di Barbara Leda Kenny, Fondazione G. Brodolini sulla violenza di genere online
📌14 o termine lavori a.m. Camera e Senato_Infanzia_ Audizione del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.
📌14.15_Lavoro_Audizioni su congedi parentali (14.15: Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda-AIDDA); Associazione Italiana per la Direzione del Personale-AIDP; Forum Nazionale delle Associazioni Familiari; 15: Angela Giusti, CNaPPS dell’Istituto Superiore di Sanità; Annina Lubbock, sociologa delle pari opportunità; Carla Tomasini, pediatra e comunicatrice scientifica)
📌14.15_Periferie_Audizione di Daniele Piervincenzi, giornalista
📌14.30_Trasporti_ Audizione di Telecom Italia Sparkle sulla sicurezza delle attività subacquee
📌14.30 o termine lavori a.m. Camera e Senato_InsularitàAudizioni (Società di gestione Aeroporti di Catania e Comiso-SAC, e dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo-GESAP) Termine voto a.m. Camera e Senato_Ciclo rifiuti Audizione Vincenzo Pacileo, già procuratore aggiunto Torino su contraffazione di prodotti agroalimentari
📌14.45_Finanze_ Audizione Forum nazionale Terzo Settore su agevolazione fiscale per la cultura
📌14.45_Ambiente_Audizioni su delega in materia edilizia (WWF; CONFORMA-Associazione organismi certificazione, ispezione, prove, taratura; Legambiente; IPPASO – Centro studi italiano; Coordinamento FREE-Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica)
📌15.15_Esteri-Artico_Audizione di Riccardo Sessa, Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
📌15.45 Cultura e Lavoro_Audizione sulla valorizzazione titolo dottore di ricerca (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-ANVUR e Conferenza dei rettori delle università italiane-CRUI)
EVENTI
📌9.30 Sala della Lupa – Seconda giornata degli “Stati generali della salute e sicurezza sul lavoro. Apre Vicepresidente Ascani. Diretta webtv
📌10 – Aula dei Gruppi parlamentari – Presentazione del Rapporto ASviS ‘L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile’” (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS). Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv
📌10 – Sala Giacomo Matteotti – Convegno “Made in Italy interamente italiano. Quale politica industriale”. Partecipa Segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌 11 – Sala del Refettorio – Convegno “Premio NeoConnessi. Piccoli maestri digitali in azione!”. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv
📌15 – Sala Giacomo Matteotti
Presentazione del libro “Codice della responsabilità da reato delle persone giuridiche ragionato” a cura di Adelmo Manna e Vincenzo Pillitteri. Partecipa Segretaria di Presidenza Carolina Varchi. Diretta webtv
CONFERENZE STAMPA
📌13 Dermatite atomica. Ilenia Malavasi
📌14.30 Presentazione consorzio ambientale. Erica Mazzetti
📌16 Fondazione Randstad AI & Humanities: report AI. Giulio Centemero
📌17.30 Presentazione del libro “Gattità'” di Gianfranco Palmery. Gian Antonio Girelli
📌19 Innovazione, Cybersecurity e Geopolitica: opportunità e prospettive tra imprese e investimenti. Alessandro Giglio Vigna