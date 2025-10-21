AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 22 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2025

PRESIDENTE

📌15 Sala della Regina – Indirizzo di saluto al convegno “L’importanza degli scambi istituzionali nelle relazioni bilaterali” organizzato in occasione del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. Diretta webtv

AULA

📌9.30

📍Deliberazione sulla costituzione in giudizio della Camera nel conflitto di attribuzione sollevato al Senato in relazione a vicende che hanno riguardato una deputata (all’epoca dei fatti senatrice)

Seguito esame ordine del giorno:

📍 mozione in materia di politiche di coesione

📍disegni di legge su ratifiche internazionali

📌 10.30 consegna testo Comunicazioni Pres. Meloni rese al Senato

📌12.30 informativa del Ministro Matteo Piantedosi sull’attentato a Sigfrido Ranucci

📌Question time

📌16.05 Comunicazioni del Presidente Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo.

COMMISSIONI

📌8.30_Difesa_Audizione del Gruppo Space Factory su sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa

📌8.30_Anagrafe tributaria_ Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione.

📌8.45_Femminicidio_Audizioni di Barbara Leda Kenny, Fondazione G. Brodolini sulla violenza di genere online

📌14 o termine lavori a.m. Camera e Senato_Infanzia_ Audizione del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.

📌14.15_Lavoro_Audizioni su congedi parentali (14.15: Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda-AIDDA); Associazione Italiana per la Direzione del Personale-AIDP; Forum Nazionale delle Associazioni Familiari; 15: Angela Giusti, CNaPPS dell’Istituto Superiore di Sanità; Annina Lubbock, sociologa delle pari opportunità; Carla Tomasini, pediatra e comunicatrice scientifica)

📌14.15_Periferie_Audizione di Daniele Piervincenzi, giornalista

📌14.30_Trasporti_ Audizione di Telecom Italia Sparkle sulla sicurezza delle attività subacquee

📌14.30 o termine lavori a.m. Camera e Senato_InsularitàAudizioni (Società di gestione Aeroporti di Catania e Comiso-SAC, e dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo-GESAP) Termine voto a.m. Camera e Senato_Ciclo rifiuti Audizione Vincenzo Pacileo, già procuratore aggiunto Torino su contraffazione di prodotti agroalimentari

📌14.45_Finanze_ Audizione Forum nazionale Terzo Settore su agevolazione fiscale per la cultura

📌14.45_Ambiente_Audizioni su delega in materia edilizia (WWF; CONFORMA-Associazione organismi certificazione, ispezione, prove, taratura; Legambiente; IPPASO – Centro studi italiano; Coordinamento FREE-Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica)

📌15.15_Esteri-Artico_Audizione di Riccardo Sessa, Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)

📌15.45 Cultura e Lavoro_Audizione sulla valorizzazione titolo dottore di ricerca (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-ANVUR e Conferenza dei rettori delle università italiane-CRUI)

EVENTI

📌9.30 Sala della Lupa – Seconda giornata degli “Stati generali della salute e sicurezza sul lavoro. Apre Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌10 – Aula dei Gruppi parlamentari – Presentazione del Rapporto ASviS ‘L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile’” (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS). Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌10 – Sala Giacomo Matteotti – Convegno “Made in Italy interamente italiano. Quale politica industriale”. Partecipa Segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

📌 11 – Sala del Refettorio – Convegno “Premio NeoConnessi. Piccoli maestri digitali in azione!”. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌15 – Sala Giacomo Matteotti

Presentazione del libro “Codice della responsabilità da reato delle persone giuridiche ragionato” a cura di Adelmo Manna e Vincenzo Pillitteri. Partecipa Segretaria di Presidenza Carolina Varchi. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌13 Dermatite atomica. Ilenia Malavasi

📌14.30 Presentazione consorzio ambientale. Erica Mazzetti

📌16 Fondazione Randstad AI & Humanities: report AI. Giulio Centemero

📌17.30 Presentazione del libro “Gattità'” di Gianfranco Palmery. Gian Antonio Girelli

📌19 Innovazione, Cybersecurity e Geopolitica: opportunità e prospettive tra imprese e investimenti. Alessandro Giglio Vigna