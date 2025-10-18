(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 COMUNICATO STAMPA
SCUOLA, PRATELLI: SONO VICINA ALLE RAGIONI DI CHI OGGI MANIFESTA CONTRO LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI
Roma, 18 ottobre 2025 – “Condivido le ragioni di chi oggi manifesta davanti al Ministero dell’Istruzione, e in tante altre città italiane, contro le nuove Indicazioni nazionali sulla scuola volute dal ministro Valditara e dal governo”. A dichiararlo è Claudia Pratelli assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale che in questi giorni è impegnata nella prima edizione di EduFestival, l’educazione da zero a sei anni, promossa da Roma Capitale insieme a Sapienza Università di Roma.
‘Il governo sta proponendo un’ idea identitaria, disciplinare e regressiva di scuola cancellando con un tratto di penna decenni di impegno per costruire un modello educativo democratico e partecipato. Lo dimostrano proprio le indicazioni nazionali, come lo dimostrano gli ultimi atti che hanno di fatto reso impossibile ogni tipo di percorso volto ad approfondire i temi dell’affettività e della sessualità nelle scuole secondarie di primo grado.
Non è questa la scuola di cui abbiamo bisogno, perché delinea una società chiusa, feroce, inospitale.
Abbiamo bisogno al contrario proprio di valorizzare l’educazione come pratica di libertà e di emancipazione, di riflessione critica sul mondo, di consapevolezza e abilitazione trasformativa.
Basta guardare qui, in questa 3 giorni di festival, dove il mondo della scuola si confronta per promuovere una cultura di libertà, di innovazione pedagogica, partecipazione, orizzontalità e democrazia. Mi unisco quindi alla protesta perché questa idea di scuola è una ferita per la società tutta”.
