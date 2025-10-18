Close Menu
Mo. De Corato (Fdi): Milano sempre più antisemita, devastati anche due murales di Pizzaballa

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Mo. De Corato (Fdi): Milano sempre più antisemita, devastati anche due murales di Pizzaballa
“Questa mattina in piazza della Scala alcuni manifestanti hanno ancora una volta protestato, attraverso un presidio, con urla e insulti verso Israele nonostante, grazie all’intervento del Presidente Trump, non si sapri più, si sta provvedendo allo scambio degli ostaggi e si sta andando verso una tanto attesa pace. Questo a dimostrazione del fatto che Milano è diventata non solo in Italia ma in altre parti del mondo, una città antisemita. Gli ostaggi vengono liberati, la pace è ormai alle porte e nel capoluogo lombardo si manifesta ancora. Ho letto dichiarazioni in cui si afferma di rilanciare un piano di azione. Un rilancio già cominciato con la vandalizzazione di due murales dedicati al cardinale Pizzaballa. Vorrei ricordare che se i manifestanti pensano di rifare ciò che hanno fatto lo scorso 22 settembre, con devastazioni, aggressioni, ferimenti a esponenti delle Forze dell’Ordine in Stazione Centrale, stanno sbagliando tutto. Ma il Centrosinistra e il Sindaco sono dalla parte dei manifestanti pro-Hamas visto che al momento non ci sono ancora state particolari dichiarazioni di dissenso o ferree prese di distanza. Ma ormai le manifestazioni invece di diminuire raddoppiano. Dopo il presidio di questa mattina, oggi pomeriggio è in programma un corteo di Centri Sociali, collettivi studenteschi, anarchici e no-global, che partirà da piazza Udine e si dirigerà verso piazza Piola”.
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

