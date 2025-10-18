(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Governo. Raimondo (FdI): da Schlein parole vergognose
“Parole vergognose da parte di Elly Schlein. Accusare il governo di Giorgia Meloni di mettere ‘a rischio la democrazia e libertà di stampa’ è un insulto gravissimo non solo verso le Istituzioni della Repubblica, ma verso tutti gli italiani che hanno scelto democraticamente da chi farsi governare. Queste dichiarazioni sono irresponsabili, incendiarie e pericolose: alimentano odio, delegittimano il voto popolare e minano il rispetto reciproco che è alla base della democrazia. Chi parla così non solo dimostra di non avere alcuna cultura di governo, ma rivela una concezione profondamente antidemocratica del confronto politico. La sinistra dovrebbe chiedere scusa agli italiani, invece di continuare a diffondere veleno e menzogne”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Raimondo.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
