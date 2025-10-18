(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Catania, il 19 ottobre chiusura di ‘Patrioti in Comune’ con il Presidente del Senato La Russa e il Ministro Musumeci.
Si concluderà domani, domenica 19 ottobre, presso il 4Spa Hotel di Catania, la seconda edizione di ‘Patrioti in Comune’, la tre giorni di confronto e formazione promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente dall’on. Luca Sbardella e da Alberto Cardillo.
La giornata conclusiva, che vedrà ospiti, tra gli altri, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, sarà dedicata a una riflessione di ampio respiro sull’identità, la crescita e la proiezione internazionale della Sicilia nel quadro politico e strategico dell’area mediterranea.
Sicilia 2027: l’agenda della destra per il futuro dell’isola
Alle ore 10 si terrà il panel dedicato al tema ‘Sicilia 2027: l’agenda della destra per il futuro dell’isola tra Europa e Mediterraneo’, che vedrà la partecipazione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, del Commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, del Senatore Salvo Pogliese, dell’europarlamentare Ruggero Razza, del deputato alla Camera Francesco Ciancitto, e dei deputati all’Ars Giorgio Assenza, Dario Daidone, Giuseppe Zitelli e Alessandro Porto. A moderare il dibattito sarà il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo. Il confronto punterà a delineare la visione del centrodestra per la Sicilia del futuro, tra autonomia, infrastrutture, cooperazione mediterranea e opportunità offerte dalla programmazione europea 2027. Sarà anche un’occasione per discutere del ruolo strategico dell’isola nel Mediterraneo e delle politiche di sviluppo territoriale ed economico.
L’intervento conclusivo del Presidente del Senato La Russa e del Ministro Musumeci
A chiudere la tre giorni saranno, alle ore 11.30, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, intervistati dal giornalista Luca Ciliberti. Il dialogo offrirà una riflessione sui valori, sulle sfide e sulla prospettiva del partito di governo nel rapporto tra istituzioni, territori e cittadini, segnando idealmente la conclusione di un fine settimana di formazione, confronto e comunità politica.
